Diretora de escola de Broward é acusada de má conduta sexual com aluno

A diretora da Xceed Preparatory Academy, uma escola particular em Coral Springs, está enfrentando uma acusação criminal no Condado de Broward por suposta má conduta sexual com um dos alunos adolescente.

Os promotores abriram o processo contra Tracy Michelle Smith na terça-feira, 18, e ela está enfrentando uma acusação de solicitação ou envolvimento em conduta sexual por uma figura de autoridade, um crime de segundo grau.



Os policiais de Coral Springs prenderam Smith, 43, de Boynton Beach, na segunda-feira no estacionamento da escola depois que um aluno da 10ª série relatou em 13 de abril que ela o molestava sexualmente desde outubro do ano passado.



Os abusos aconteciam na sala da diretora, quando os dois estavam a sós, segundo o aluno. Em outubro, ele procurou a diretora para orientação com tarefas escolares. Desde então, a ela passou a chamá-lo em sua sala e tocá-lo de forma inadequada.



O detetive de Coral Springs, Mark Mitter, relatou que havia evidências para corroborar as alegações sobre o abuso de outubro a 6 de abril, de acordo com o relatório da prisão.



Ela trabalha na escola há cerca de três anos. "As alegações que resultaram na prisão da Sra. Smith ontem foram um choque completo para todos na escola", disse o advogado Brian Bieber, que representa a instituição.



Smith teve uma carreira de “quase 20 anos” na educação e atuou como administradora, coach acadêmica, instrutora e gerente de programas em escolas públicas e privadas, de acordo com o perfil público da escola.

Ela também foi professora de ensino fundamental e médio e foi indicada como “Professora do Ano” depois de obter um bacharelado e um mestrado pela Florida State University.



Um juiz do tribunal de fiança ordenou que ela ficasse longe do aluno e da escola. Ela foi liberada sob fiança de $ 25.000 na terça-feira, 18.



Fonte: Local 10.