Ron DeSantis assina projeto de lei que facilita pena de morte na FL

O governador Ron DeSantis assinou um projeto de lei na quinta-feira, 20, que facilitará a imposição da pena de morte na Flórida.

O projeto de lei SB 450, proposto pelo Sen. Blaise Ingoglia e pelo Rep. Berny Jacques, exigiria apenas oito jurados dos 12 para concordar com uma sentença de morte.

O único outro estado que não exige um veredicto unânime é o Alabama, exigindo 10 jurados para concordar. A Flórida será o único estado a exigir apenas oito jurados.



"Uma vez que um réu em um caso capital é considerado culpado por um júri unânime, um jurado não deve poder vetar uma sentença capital", disse DeSantis. “Tenho orgulho de assinar a legislação que impedirá que as famílias tenham que suportar o que as famílias de Parkland têm e garantir que a justiça adequada seja feita no estado da Flórida”.

Desde 2017, a legislatura da Flórida exige que um júri concorde unanimemente com uma sentença de morte, mas nem sempre foi esse o caso.

O advogado de defesa criminal e analista jurídico Whitney Boan disse antes que os júris apenas faziam recomendações, mas os juízes tomavam as decisões finais.

"A Suprema Corte dos EUA considerou que a estrutura da pena de morte é ilegal, em violação dos direitos constitucionais do réu em 2016, e desde então, depois que a legislatura chegou ao ponto em que somos unânimes, esse tem sido o estado da lei na Flórida, disse Boan.

Uma declaração divulgada pela Ingoglia diz em parte: “É inescrupuloso que 'jurados de protesto' possam negar justiça às famílias das vítimas de crimes hediondos em nosso atual sistema de unanimidade”.

Jacques também disse em parte: “Cinco anos atrás, a família do policial falecido de Tarpon Springs, Charlie Kondek, ficou arrasada em um tribunal do condado de Pinellas quando souberam que seu assassino não receberia a punição final - tudo porque dois dos 12 jurados se recusaram a recomendar a pena de morte."

Com a lei nova, os desafios inevitavelmente surgirão.

“Haverá desafios que serão levantados em termos de tentar que isso seja levantado pelos EUA. Suprema Corte. Em 2020, a Suprema Corte decidiu que a pena de morte exige um veredicto unânime sob a sexta emenda da Constituição dos Estados Unidos, então eles já se pronunciaram sobre essa questão em relação a uma lei na Louisiana que não exigia um veredicto unânime para a pena de morte”, Boan disse.