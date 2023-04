Câmara da FL aprova projeto de lei que permite ao estado tirar menores transgêneros de suas famílias

A Câmara dos Representantes da Flórida aprovou na quarta-feira, 19, um projeto de lei que permitiria ao estado tirar menores transgêneros de suas famílias se eles estivessem recebendo cuidados de afirmação de gênero.



A medida foi aprovada por uma votação de 82-31. Uma versão anterior do projeto de lei foi aprovada no Senado no início deste mês por uma votação de 27 a 12, e a versão alterada agora volta para a outra câmara para votação final. O governador Ron DeSantis já havia expressado apoio ao projeto de lei e provavelmente o sancionará se for aprovado.



Se se tornar lei, o projeto de lei permitirá que o estado assuma a custódia de uma criança se ela tiver sido “sujeita ou [estiver] ameaçada de ser submetida a” cuidados de afirmação de gênero, que incluem bloqueadores de puberdade e terapia de reposição hormonal. Os tribunais da Flórida podem modificar os acordos de custódia de um estado diferente se for provável que o menor receba cuidados de afirmação de gênero nesse segundo estado. O texto refere-se aos cuidados de afirmação de gênero como “prescrições ou procedimentos de redesignação sexual” e qualifica esse cuidado como uma forma de “dano físico”.



De acordo com o projeto de lei, as instalações médicas teriam que fornecer ao Departamento de Saúde do estado um atestado assinado de que não fornecem cuidados de afirmação de gênero aos pacientes nem encaminham as pessoas para provedores que o façam. A renovação da licença médica depende do envio deste atestado. Os fundos do Medicaid não podem ser usados para pagar cuidados de afirmação de gênero, embora a maioria das pessoas não use o Medicaid para pagar por tais tratamentos.



Os menores que já iniciaram a transição poderão continuar a fazê-lo, mas não poderão mais receber atendimento por telessaúde, inclusive para receitas. Seus médicos devem informá-los sobre os “riscos” dos cuidados de afirmação de gênero, e os pacientes terão que assinar um formulário de consentimento informado, que a ACLU apontou que muitas vezes contém informações incorretas. Os médicos que violarem qualquer uma dessas novas regras podem ser acusados de um crime.



“A Flórida ocupa o quadragésimo lugar em cuidados de saúde para crianças. Você quer proteger as crianças? … E, no entanto, aqui estamos, tirando os cuidados de saúde das crianças.", criticou a democrata Rita Harris durante o debate.



Pouco mais de uma hora antes, a Câmara aprovou um projeto de lei que proíbe apresentações de drag, que vai para a mesa de DeSantis.