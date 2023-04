Legisladores da FL se concentram na expansão do seguro KidCare ao invés do Medicaid

Os legisladores da Flórida estão se concentrando na expansão do KidCare, seguro de saúde infantil do estado, e não pretendem expandir o Medicaid.



Cerca de US$ 76 milhões foram reservados no orçamento proposto pela Câmara para incentivar mais pediatras a tratar crianças no Medicaid. E um projeto de lei em andamento no Legislativo expandirá o número de famílias elegíveis para programas subsidiados de seguro saúde infantil. Mas a proposta não ajudaria os pais sem seguro, alertam os defensores.

Mas as medidas ficam aquém do que os defensores dos cuidados de saúde alertam ser necessário, já que a Flórida no próximo mês começa a limpar suas listas do Medicaid, que aumentaram em 1,8 milhão de pessoas durante a pandemia, quando dinheiro federal adicional foi dado aos estados para manter as pessoas seguradas.



Pelo menos 900.000 floridianos, incluindo muitas crianças, cobertos pelo programa podem perder a cobertura médica do Medicaid, de acordo com dados do estado.



Com isso, os defensores preferem ver a Flórida imitar a Carolina do Norte, onde o governador Roy Cooper assinou na segunda-feira, 17, uma legislação expandindo a cobertura do Medicaid para cerca de 600.000 residentes. O projeto de lei foi aprovado pelo Legislativo estadual controlado pelos republicanos, revertendo anos de oposição à expansão do programa federal.



Os legisladores da Flórida dizem que não querem aumentar a dependência de programas de benefícios.

“O melhor caminho a percorrer é tentar reduzir o custo do atendimento, seguro privado e outros seguros para aumentar o acesso e ainda manter a qualidade”, disse o presidente da Câmara, Paul Renner, durante entrevista coletiva na sexta-feira, quando questionado sobre a expansão do Medicaid.

No orçamento proposto pela Câmara, cerca de US$ 31 milhões em receita geral e cerca de US$ 45 milhões do Fundo Fiduciário de Cuidados Médicos foram reservados para elevar as taxas de reembolso acima do que o Medicaid dá aos médicos que tratam crianças.



KidCare



Os legisladores republicanos também estão pressionando um projeto de lei que tornaria mais famílias elegíveis para subsídios de cobertura de saúde por meio do KidCare, uma série de programas de seguro de saúde infantil.



Atualmente, apenas crianças de famílias que ganham menos de 200% do nível federal de pobreza se qualificam. Para uma família de três pessoas, esse limite é de pouco menos de US$ 50.000, de acordo com uma análise do Senado. Se o projeto de lei for aprovado, as famílias que ganham até três vezes o nível de pobreza federal seriam elegíveis.



Os subsídios reduzem os prêmios mensais para apenas US$ 15 por mês para cada criança. Sem ele, o KidCare custa até US$ 259 por mês por criança.

O projeto tornaria 42.000 crianças adicionais elegíveis para o KidCare, de acordo com uma análise da Câmara baseada em dados de 2021. Não está claro quantas crianças mais cairiam na qualificação KidCare após o início do desenrolar do Medicaid. Aproximadamente 327.000 crianças da Flórida não tinham seguro saúde em 2021.



Normalmente, a cada ano, o KidCare cresce cerca de 3%, de acordo com uma análise da House. Mas para o ano fiscal de 2023-24, espera-se um crescimento de cerca de 77% devido ao número de famílias que perderão a cobertura.

Estima-se que mais 900.000 floridianos - cerca de 4% da população do estado - seriam elegíveis para o Medicaid se a Flórida expandisse a elegibilidade conforme permitido pelo Affordable Care Act, de acordo com o Florida Policy Institute.

Custaria ao estado cerca de US$ 500.000, mas economizaria mais de US$ 200 milhões por ano, pois se qualificaria para mais reembolsos federais, de acordo com uma análise do instituto.



Fonte: Tampa Bay Times.