Feira de empregos oferece mais de 2.000 vagas em Broward

A Mega Feira de Empregos do Sul da Flórida será realizada na próxima semana no Condado de Broward com mais de 2.000 empregos disponíveis de 100 empregadores diferentes.

A feira de empregos será realizada das 10h às 14h em 27 de abril, na FLA Live Arena em One Panther Parkway em Sunrise. Os empregadores estão contratando para vagas em Miami-Dade, Broward e Palm Beach County.

O evento é gratuito e o estacionamento também, mas os participantes devem fazer o pré-registro para o evento online.



Algumas das empresas presentes na feira de empregos incluem o Florida Panthers/FLA Live Arena, o Sunrise Police Department e o YMCA do sul da Flórida.

Empregadores da área médica, de seguros e do setor de viagens também devem estar na feira em busca de trabalhadores, segundo os organizadores.



Algumas dicas da JobsNewsUSA sobre como se preparar para a feira de empregos:

• Vista-se profissionalmente como se fosse uma entrevista de emprego.

• Pratique seu pitch personalizado, que deve resumir suas habilidades e experiência.

• Cause uma boa primeira – e duradoura – impressão com cada recrutador.

• Leve várias cópias de seu currículo atualizado ou histórico de trabalho para o evento.