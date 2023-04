Combustível sobe 15 centavos na FL após enchentes e desabastecimento

Os preços do combustível subiram na maior parte do estado da Flórida na semana passada, após inundações históricas no sul da Flórida, que levaram ao fechamento de vários terminais de gás em Port Everglades, informou a American Automobile Association (AAA) nesta segunda-feira, 24.

O alagamento fez com que as bombas dos terminais fossem inundadas com água, portanto, embora não houvesse falta de gasolina, havia um grande problema de distribuição, exigindo a realocação de suprimentos de combustível de outras regiões.



“O problema começou há mais de uma semana, quando uma enchente impediu o acesso de caminhões de combustível aos terminais de gasolina em Port Everglades”, informou a AAA em um comunicado à imprensa. “Isso foi um grande problema, já que aquele porto é um hub para a maioria da gasolina para postos de abastecimento em Miami, Fort Lauderdale e Palm Beach. Para compensar a escassez, a gasolina era trazida de outros estados e trazida de centros em Tampa, Orlando, Port Canaveral e Jacksonville”.



O preço médio nacional da gasolina permaneceu inalterado em relação à semana passada, enquanto a média do estado da Flórida saltou 15 centavos por galão.

Na sexta-feira, a média estadual atingiu US$ 3,72 por galão, uma nova alta em 2023 e o preço médio diário mais caro desde agosto de 2022.

Atualmente, os mercados metropolitanos mais caros são West Palm Beach-Boca Raton (US$ 3,88), Port St. Lucie (US$ 3,77) e Naples (US$ 3,77). Os mercados metropolitanos mais baratos são Crestview-Fort Walton Beach (US$ 3,38), Pensacola (US$ 3,39) e Panama City (US$ 3,40).



Todos os terminais de gás em Port Everglades foram reabertos na noite de sexta-feira, mas os preços da gasolina e outros combustíveis subiram dois dígitos nessas áreas metropolitanas, “provavelmente devido ao fornecimento menor do que o previsto”, segundo a AAA.

“Há motivos para estarmos otimistas de que os preços da gasolina não ficarão em torno desses máximos por muito tempo”, disse Mark Jenkins, porta-voz do AAA - The Auto Club Group. “Os preços do petróleo caíram para uma baixa de 3 semanas e os preços do gás começaram a cair no fim de semana. Há esperança de que a pressão de alta nos preços das bombas comece a diminuir à medida que os suprimentos se estabilizarem em todo o estado”.