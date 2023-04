Brasileira relata tensão após ordem de evacuação em prédio de North Bay Village (FL)

Moradores do condomínio Majestic Isle em North Bay Village, em Miami-Dade, entre eles a brasileira Marina Bacelar, receberam ordem de evacuação até terça-feira, 25, depois de o imóvel ser considerado inseguro durante sua recertificação de 60 anos. O edifício foi construído em 1960 e tem 36 unidades com cerca de 55 moradores.



Uma inspeção feita em 14 de abril descobriu que o prédio tem pisos caídos e danos causados por cupins e o considerou estruturalmente inseguro. Um vazamento recente de um ralo do telhado causou um colapso parcial do teto na semana passada e moradores de cinco unidades já haviam sido evacuados.



Em entrevista ao Gazeta News, Marina Bacelar disse que mora no prédio desde 2018 e é proprietária do apartamento. Ela conta que quando comprou o imóvel em 2018, não foi mencionado se havia algum problema com inspeção. "Não falaram que não tinha certificação, seguro, nada, estava tudo ok. Inclusive há uns anos juntamos dinheiro entre os moradores para a reforma do prédio", ressalta.



Para a brasileira, que está bem abalada com a situação, morar ali foi a realização de um sonho. "Tudo o que eu conquistei está aqui, investi nesse apartamento. E agora não sei o que fazer".



Os moradores têm até terça-feira, 25, para deixar o prédio. Alguns estão sendo realocados em abrigos, mas a maioria não sabe para onde ir.



"Não nos ofereceram hotel, ofereceram um abrigo para moradores de rua para quem quiser ir. Veio um monte de gente e simplesmente disseram que temos que sair. Nos deram papéis para aplicar para um empréstimo de moradia. Mas para quem paga aluguel, eles realocam essas pessoas, porém, para quem é proprietária, como eu, não. Eu que tenho que pagar um lugar. Pago todas as dívidas relacionadas ao prédio e vou ter que continuar pagando mesmo não morando nele", relata.



A sorte, diz Bacelar, é que ela tem o seguro residencial. Mesmo assim, tudo leva tempo, inclusive a análise de sua situação. "Eu liguei e disseram que vão analisar se a condição na qual vão fechar o prédio está dentro do meu seguro", finaliza.

North Bay Village fica entre Miami e Miami Beach, e está cerca de seis quilômetros de Surfside, onde 98 pessoas morreram em junho de 2021 quando o prédio do condomínio Champlain Towers South desabou parcialmente no meio da noite.