Chuvas fortes e trovoadas voltam a assolar a Flórida esta semana

Há risco de tempestades severas nesta segunda-feira, 24, e muita chuva nos próximos dias nas regiões sul e central da Flórida, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia em Miami. A instabilidade por causa de uma frente fria que desce do norte pode levar ao desenvolvimento de fortes e severas tempestades no centro e no sul da Flórida.



Algumas tempestades podem se tornar fortes a severas com rajadas de vento superiores a 60 mph, chuva forte, raios e granizo, segundo a previsão. Inundações repentinas e ventos fortes como nuvens de funil são possíveis nas duas regiões.



Há também um pequeno risco de um tornado isolado. Todas as praias do Condado de Martin estão fechadas por causa dos riscos de raios. Em Aventura, ruas ficaram inundadas antes do meio-dia desta segunda-feira na Northeast 188th Street, cerca de um quilômetro ao sul do shopping, e a polícia alertou sobre o tráfego na cidade do nordeste de Miami-Dade.



Temperaturas



No sul da Flórida, a alta da tarde desta segunda-feira subirá para 80 graus Fahrenheit e cairá para cerca de 70 durante a noite.



Terça-feira: 50% de chance de chuva, máxima de 82°F.



Quarta-feira: Predominantemente ensolarado, 30% de chance de chuva, máxima de 84°F.

Quinta-feira: Predominantemente ensolarado, 30% de chance de chuva, máxima de 84°F.

Sexta-feira: Parcialmente ensolarado, 30% de chance de chuva, máxima de 87°F.



Uma frente fria na região norte, em Florida Panhandle, fez as temperaturas caírem para 40 graus F. Ela se movimenta lentamente entre Gainesville e Lake City e avança para o sul em direção ao corredor I-4 até a tarde desta segunda-feira.