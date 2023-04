Cirurgião geral da Flórida altera análise da vacina Covid-19 e sugere maior risco para homens

O cirurgião geral da Flórida, Dr. Joseph Ladapo, alterou uma análise divulgada pelo Departamento de Saúde da Flórida no ano passado para sugerir que as vacinas mRNA Covid-19 representam um risco significativo à saúde de homens de 18 a 39 anos, informou o site Politico na segunda-feira, 24.



Um documento obtido como parte de uma solicitação de registros públicos pelo Politico mostra as mudanças do Ladapo na análise de oito páginas. As mudanças excluíram comentários que diziam que uma ligação com risco ligeiramente aumentado de mortes relacionadas ao coração após a vacinação contra Covid-19 “não era mais significativa” para vacinas multidose e “há pouca sugestão de qualquer efeito imediatamente após a vacinação”.



O documento mostra uma linha adicional que diz que as vacinas de mRNA podem estar aumentando o risco de morte relacionada ao coração em homens, especialmente entre 18 e 39 anos.



A versão divulgada publicamente em outubro de 2022 disse que a vacinação contra a Covid-19 estava “associada a um risco modestamente aumentado de mortalidade relacionada ao coração 28 dias após a vacinação” e diz que as vacinas podem estar gerando o risco, especialmente entre os homens mais jovens.



Em uma declaração ao Politico, Ladapo disse: “Dizer que 'removi uma análise' para um determinado resultado é uma negação implícita do fato de que o público tem recebido dados e interpretações tendenciosos desde o início da campanha das vacinas mRNA COVID- 19”, disse. “Nunca tive medo de discordar de colegas ou da mídia.”



A análise da Flórida não foi revisada por pares ou publicada em uma revista médica, mas foi publicada online pelo Departamento de Saúde da Flórida e compartilhada em um comunicado à imprensa. Com base nessa análise, Ladapo e o Departamento de Saúde divulgaram orientações que recomendavam contra vacinas de mRNA Covid-19 para homens de 18 a 39 anos, dizendo que o “risco anormalmente alto de morte relacionada ao coração entre homens nessa faixa etária” provavelmente superou o benefícios.

Casos de miocardite e pericardite, inflamação do coração e do revestimento do coração, são raros após as vacinas de mRNA, embora sejam mais prováveis de ocorrer entre homens jovens. O risco de inflamação cardíaca é muito maior com a Covid-19 do que com a vacinação.

A Flórida é uma exceção em suas recomendações contra a vacina Covid-19 para homens jovens e crianças saudáveis; está em desacordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, as recomendações de outros estados e o capítulo da Flórida da Academia Americana de Pediatria.



Desde que se tornou cirurgião-geral na Flórida, apoiou o plano do governador Ron DeSantis de investigar "irregularidades na Flórida com relação às vacinas Covid-19" por fabricantes e apoiadores de vacinas.



Fonte: CNN.