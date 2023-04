Distrito escolar de Miami-Dade ultrapassa Chicago e se torna o terceiro maior dos EUA

As Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade são agora o terceiro maior distrito escolar do país, de acordo com números divulgados este mês pelo Centro Nacional de Estatísticas Educacionais. O distrito era o quarto maior dos EUA.



As Escolas Públicas de Chicago há muito ocupam o terceiro lugar, mas de acordo com a agência, localizada no Departamento Federal de Educação, as matrículas nas Escolas Públicas de Miami-Dade este ano atingiram um total de 319.612 alunos, cerca de 4.800 alunos a mais do que os 314.784 de Chicago.



O número total inclui alunos de escolas charter, que representam cerca de 25% do total de alunos matriculados no distrito. A mudança na classificação ocorre após anos de declínio nas matrículas nas escolas de Miami-Dade, mas o distrito teve um aumento recente durante este ano letivo devido ao influxo de estudantes imigrantes.



Na reunião do Conselho Escolar da semana passada, a notícia — anunciada pelo superintendente José Dotres — foi recebida com aplausos e aplausos dos conselheiros e da plateia.



“Este é um marco histórico adotado coletivamente pelo Conselho Escolar (Miami-Dade), líderes escolares e toda a comunidade (distrito)”, disse Dotres posteriormente em um comunicado à imprensa. “Estamos empenhados em garantir que as Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade sejam a melhor escolha para todos os alunos.”



As Escolas Públicas da cidade de Nova York continuam sendo o maior distrito do país, com 804.530 alunos, e o Distrito Escolar Unificado de Los Angeles segue em segundo lugar, com 435.958 alunos.

Clark County School District em Nevada e Broward County Public Schools na Flórida, seguem Chicago Public Schools para o quinto e sexto maiores distritos, com 306.389 alunos e 250.496 alunos, respectivamente, de acordo com os dados do NCES.



Durante a pandemia, dos anos letivos de 2019-20 a 2020-21, as matrículas do distrito de Miami-Dade caíram de mais de 347.000 para 334.400 alunos, uma redução de quase 12.700 alunos, em parte devido às famílias que optaram pela educação domiciliar, mudando-se da área ou mudando para escolas particulares.



Nas últimas duas décadas, a matrícula caiu mais de 51.000 alunos, de acordo com os registros do distrito. No ano letivo de 2002-03, a matrícula foi de 371.482. Ainda assim, apesar do declínio geral nos últimos anos, o distrito neste ano letivo relatou um influxo de estudantes imigrantes.



Entre o início do ano letivo - 17 de agosto de 2022 - e o início de janeiro, 14.723 alunos se matricularam no distrito, mostram os registros. Quase 10.000 estudantes imigraram de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, refletindo o aumento de imigrantes vindos desses quatro países em um período de quase seis meses.



Fonte: Miami Herald.