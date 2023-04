Empresas e residentes de Broward pedem assistência federal após inundação

Empresas e proprietários de imóveis em Broward estão buscando assistência financeira federal depois que a enchente histórica causou danos insubstituíveis há quase duas semanas.



Um dos exemplos de empresas afetadas estão na Swap Shop em Sunrise. Os donos voltaram na terça-feira, 25, mas encontraram danos extensos causados pela inundação excessiva.



“Verificamos nossas lojas e todas estavam inundadas”, disse um empresário ao Local 10 News. “Estávamos em pânico. Depois que tudo secou, começamos a arrumar nossas lojas.”



As unidades de armazenamento na área estavam cheias de sujeira e mofo crescendo em alguns estoques, reclamaram os proprietários que não quiseram se identificar para não ter problemas com a administração.

Na segunda-feira, o diretor executivo da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida (FDEM), Kevin Guthrie, solicitou que as equipes de Avaliação Preliminar de Danos (PDA) fossem pessoalmente ao Condado de Broward.

Equipes estaduais e federais realizam avaliações de danos desde quarta-feira passada. Mais de 1.300 casas estavam com danos significativos.



O governador da Flórida, Ron DeSantis, pediu ao governo Biden no sábado, 22, que declarasse o condado de Broward uma área de desastre devido às inundações.



Se concedida, a declaração tornaria os residentes de Broward que sofreram danos em suas casas e outras propriedades elegíveis para uma ampla gama de empréstimos e outras assistências. Os governos locais também seriam elegíveis. Não houve declaração da administração federal até o momento.



Muitas empresas em Broward estão em um padrão de espera agora, esperando que o seguro entre em ação até mesmo com a assistência federal.



Na semana passada, o governador da Flórida, Ron DeSantis, ativou o Programa de Empréstimo Ponte de Emergência para Pequenas Empresas da Flórida, disponibilizando US$ 5 milhões para empresas afetadas pelas enchentes no sudeste da Flórida, incluindo proprietários individuais.



Os proprietários de pequenas empresas da Flórida que precisam de assistência são incentivados a visitar o site para se inscrever no Programa.



Fonte: Local10.com.



If you have been impacted by the flooding in @ReadyBroward, there are resources available to assist in your recovery efforts. ??



Visit https://t.co/lsNSw2pAft or call Broward 211 & 311 for additional information on local resources. pic.twitter.com/e1c8CQ0lFq