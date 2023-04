Disney processa DeSantis, acusando governo da FL de ‘retaliação’

A Disney entrou com um processo contra o governador da Flórida, Ron DeSantis, na quarta-feira, 26, pela aquisição do distrito de parques temáticos pelo republicano, alegando que o governador realizou uma "campanha direcionada de retaliação do governo" depois que a empresa se opôs a uma lei estadual de educação criticada pela comunidade LGBTQIA+.

O processo foi aberto em Tallahassee minutos depois que um conselho de supervisão da Disney World nomeado por DeSantis votou pela anulação de um acordo que dava à empresa autoridade sobre as decisões de projeto e construção em suas extensas propriedades perto de Orlando.



“A Disney lamenta ter chegado a esse ponto”, disse o caso. “Mas, tendo esgotado os esforços para buscar uma solução, a empresa não tem escolha a não ser abrir este processo para proteger seus membros do elenco, convidados e parceiros de desenvolvimento local de uma campanha implacável para armar o poder do governo contra a Disney em retaliação por expressar uma opinião política com certos funcionários do Estado”.

O processo legal é a mais recente salva em uma disputa de mais de um ano entre Disney e DeSantis que envolveu o governador em críticas enquanto ele se prepara para lançar uma candidatura presidencial esperada nos próximos meses.

“Não temos conhecimento de qualquer direito legal que uma empresa tenha de operar seu próprio governo ou manter privilégios especiais não detidos por outras empresas no estado”, disse a porta-voz da DeSantis, Taryn Fenske. “Este processo é mais um exemplo infeliz de sua esperança de minar a vontade dos eleitores da Flórida e operar fora dos limites da lei.”

A luta começou no ano passado depois que a Disney, diante de uma pressão significativa, se opôs publicamente à lei estadual "Direitos dos Pais na Educação", que proíbe aulas sobre orientação sexual e identidade de gênero nas séries iniciais - uma política que os críticos chamam de “Não diga gay”, por censurar direitos e liberdades da comunidade LGBTQIA+.



DeSantis também prometeu retribuição adicional, com propostas para aumentar a supervisão do estado dos passeios e do monotrilho do resort, bem como uma sugestão para construir uma prisão nas proximidades.

Também na quarta-feira, o Senado da Flórida aprovou um projeto de lei buscando colocar essas retribuições em vigor e desfazer os acordos feitos pelo conselho de Reedy Creek antes que o estado assumisse o controle. A Câmara ainda precisa aprovar antes de seguir em frente.

A Disney disse que todos os acordos feitos com o conselho anterior eram legais e aprovados em um fórum público. O CEO da Disney, Bob Iger, também disse que qualquer ação contra a empresa que ameace empregos ou expansão em seu resort na Flórida não é apenas “anti-negócios”, mas “anti-Flórida”.

Assim, o processo da Disney pede a um juiz federal que anule a aquisição do governador do distrito do parque temático, bem como as ações do conselho de supervisão DeSantis, alegando que foram violações dos direitos de liberdade de expressão da empresa.

“Uma campanha direcionada de retaliação do governo – orquestrada a cada passo pelo governador DeSantis como punição pelo discurso protegido da Disney – agora ameaça as operações comerciais da Disney, põe em risco seu futuro econômico na região e viola seus direitos constitucionais”, disse o processo.



Fonte: AFP.

Leia mais sobre o caso em