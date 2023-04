Projetos de lei que protegem crianças adotivas do tráfico sexual avançam na Flórida

Projetos de lei para proteger crianças adotivas de traficantes sexuais e para forçar os hotéis a obedecer às leis antitráfico estão prestes a ser aprovados no Legislativo da Flórida.



Um projeto de lei do Senado (SB 1690) apresentado pelo senador republicano Blaise Ingoglia, de Spring Hill, visa instituições que são cúmplices do tráfico sexual - e foi inspirado na série Innocence Sold do South Florida Sun Sentinel.



Basicamente, o sistema de assistência social do estado canaliza crianças para o comércio sexual, hotéis na Flórida escapam impunes de milhares de violações de uma lei antitráfico e sobreviventes do tráfico sexual são tratados como criminosos, denuncia o jornal e a temporada de podcasts Felonious Florida.



Em dezembro de 2022, quase 200 crianças estavam desaparecidas de orfanatos ou lares adotivos na Flórida. Filhos adotivos podem desaparecer por vários motivos, incluindo serem pegos por um pai que não tem a custódia, fugir ou até mesmo se tornarem vítimas de tráfico humano.



De acordo com a Human Tracking Hotline, a Flórida continua em terceiro lugar nos EUA em casos de tráfico humano, atrás da Califórnia e do Texas. Em 2021, o estado teve 781 casos, o que representa 7,54% do total dos EUA.



- Abordar o tráfico sexual de jovens em atendimento em grupo. Os lares adotivos em grupo, que muitas vezes abrigam adolescentes que não podem ser colocados em lares de estilo familiar, teriam que colocar placas alertando sobre os perigos do tráfico, encorajando os jovens a denunciá-lo e fornecer números de telefone para que o fizessem. No grupo de “casas seguras” para jovens adotivos que foram explorados sexualmente no passado, a educação anual sobre tráfico seria necessária para os filhos adotivos. Além disso, os operadores da casa segura teriam que contratar um segurança treinado para detectar possíveis atividades de tráfico e responder quando uma criança está desaparecida, bem como coordenar com as autoridades.



- Responsabilizar os hotéis por seu papel em facilitar o tráfico humano, impondo multas aos estabelecimentos que não cumprem as leis estaduais antitráfico. As leis exigem que os hotéis treinem os funcionários para reconhecer e denunciar o tráfico para sexo ou trabalho forçado. Atualmente, os hotéis podem violar repetidamente a lei e nunca enfrentar uma multa, informou o Sun Sentinel. A lei proposta reduz o tempo que os hotéis têm para corrigir os requisitos de treinamento e conscientização da equipe de 90 para 45 dias e estabelece multas de US$ 2.000 por dia para a segunda violação ou subsequentes.



- Criar regulamentação estadual para “casas seguras” para adultos, que são lares para vítimas de tráfico sexual e seus filhos. Eles teriam que ser licenciados pelo estado e oferecer um padrão mínimo de serviços para ajudar as vítimas a se curar e evitar a exploração delas ou de seus filhos. Um memorando da equipe legislativa diz que há pelo menos 13 no estado atualmente.







- O estado pagaria a conta. O projeto destina $ 463.000, principalmente para melhorias tecnológicas no Departamento de Crianças e Famílias para implementar as novas leis relacionadas. O projeto é patrocinado pela deputada Michelle Salzman, republicana do condado de Escambia.



- Multas a hotéis reincidentes. O projeto também e responsabiliza os hotéis por seu papel em facilitar o tráfico humano e impõe multas.



Fonte: Sun Sentinel.

