Advogados pedem à Suprema Corte dos EUA suspensão de execução de condenado na FL

Em documentos arquivados na sexta-feira, 28, advogados solicitaram à Suprema Corte dos EUA a suspensão da execução de Darryl B. Barwick, condenado à pena de morte, cuja execução está programada para quarta-feira, 3, pelo assassinato de uma mulher em 1986 em Bay County.



Os advogados solicitaram a suspensão da execução e instaram os juízes a considerarem questões relacionadas ao processo de clemência da Flórida. Os pedidos ocorreram depois que um juiz do distrito federal e um tribunal de apelações se recusaram a bloquear a execução por causa de questões relacionadas à clemência.



O governador Ron DeSantis assinou em 4 de abril uma sentença de morte para Barwick, com a execução marcada para as 18h de quarta-feira, 3, na Prisão Estadual da Flórida. DeSantis, ao assinar a sentença de morte, negou clemência, segundo documentos judiciais.



A Suprema Corte da Flórida rejeitou na sexta-feira outros argumentos destinados a interromper a execução. Os advogados de Barwick então argumentaram nos autos da Suprema Corte dos EUA que os direitos de processo legal foram violados por causa de um processo de clemência “sem padrão”.



Eles escreveram que o estado não concedeu clemência a nenhuma pessoa condenada à morte em 40 anos.



“O devido processo exige que o Sr. Barwick receba um processo em que os padrões sejam claros e incluam considerações além da culpa do condenado”, disse um dos documentos. “A clemência é um estágio crítico do esquema de pena de morte. É o único estágio em que fatores como remorso, reabilitação, influências raciais e geográficas e outros fatores que o sistema legal não corrige podem ser considerados”.

Os advogados de Barwick também apontaram que Barwick tinha um “distúrbio do neurodesenvolvimento” que afetou seu desenvolvimento psicológico e que ele sofreu abuso quando criança. Ele teve uma entrevista de clemência em 2021.

“A falta de padrões e a falsa orientação fornecida ao Sr. Barwick durante o processo de clemência o privaram do devido processo limitado a que ele tinha direito”, escreveram os advogados de Barwick.



Mas em uma resposta apresentada no sábado, o escritório do procurador-geral Ashley Moody contestou os argumentos do devido processo e também apontou para o histórico criminal de Barwick. Ele foi condenado à morte por esfaquear Rebecca Wendt em seu apartamento em Panama City logo após ser libertado da prisão por estuprar outra mulher com uma faca em 1983, disse a resposta.



Se a execução for realizada, Barwick, 56, seria o terceiro preso morto por injeção letal em menos de três meses.



Louis Gaskin foi executado em 12 de abril pelos assassinatos de um casal em Flagler County em 1989. Em 23 de fevereiro, o estado condenou à morte Donald David Dillbeck, que assassinou uma mulher em 1990 durante um roubo de carro no estacionamento de um shopping Tallahassee.