Morre um dos jovens feridos por ataque a tiros na International Drive

Um dos jovens feridos por um ataque a tiros perto do Dezerland Mall, na International Drive, em Orlando, veio à óbito nesta segunda-feira, 1.

O local é bastante conhecido pelos brasileiros. O crime aconteceu por volta das 23h45 da noite de sábado. Segundo as autoridades, um grupo de jovens andava pelo centro comercial, e ao sair do local, uma pessoa atirou contra a multidão.

Três menores ficaram feridos e foram levados para o hospital, um deles já em estado delicado e que acabou falecendo.



A vítima foi identificada como Trevon Robinson, de 14 anos, do condado de Hillsborough. A segunda vítima, também de 14 anos, permanece no hospital em estado crítico, mas estável, e o terceiro adolescente já recebeu alta do hospital.

A polícia informou que até a noite de segunda-feira nenhum suspeito havia sido identificado.