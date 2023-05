99% dos pilotos da American Airlines autorizam greve

Após quatro anos de negociações e protestos, os pilotos da American Airlines votaram na segunda-feira, 1, para autorizar uma greve pela primeira vez em mais de 25 anos na maior companhia aérea do Aeroporto Internacional de Miami.



Mais de 99% dos membros da Allied Pilots Association (APA), que representa 15.000 pilotos da companhia aérea, votaram para autorizar uma greve enquanto o sindicato continua negociando um novo contrato com a American.



Na segunda-feira, 1, pilotos da American Airlines fizeram piquetes informativos sobre a greve no MIA, onde a transportadora tem mais de 14.000 funcionários locais e mais de 2.500 pilotos.



A autorização de greve é a primeira em mais de 25 anos. Em fevereiro de 1997, 9.300 pilotos da American Airlines entraram em greve. O presidente Bill Clinton respondeu com uma suspensão de emergência da greve e criando um conselho para supervisionar uma resolução. Dos 13.000 pilotos da American Airlines, 12.480 votaram e quase todos concordaram em entrar em greve se fosse necessário.



A greve pode ocorrer no meio do verão se um acordo não for alcançado com o contrato. Greves de pilotos são raras e exigiriam permissão do Conselho Nacional de Mediação federal. A votação não significa que a decisão de convocar uma greve aconteceria imediatamente.



Um porta-voz da American Airlines disse que a empresa está empenhada em chegar rapidamente a um acordo com seus pilotos.



“Continuamos confiantes de que um acordo para nossos pilotos está ao alcance e pode ser finalizado rapidamente”, disse o porta-voz em comunicado. “A linha de chegada está à vista. Entendemos que um voto de autorização de greve é uma das maneiras importantes pelas quais os pilotos expressam seu desejo de fechar um acordo e respeitamos a mensagem dos resultados da votação”. Para que uma greve aconteça, um Conselho Nacional de Mediação teria que declarar um impasse entre a APA e a American Airlines na mediação. Atualmente, os dois lados não estão em mediação federal.



Dentre os problemas que os pilotos alegam estão “licenças médicas acumuladas, falta de pagamento adequado por equipamentos – esses tipos de coisas que a administração da American Airlines simplesmente se recusa a ceder”, disse Ed Sicher, presidente da Allied Pilots Association, à NBC6.



Os passageiros, já preocupados com um sistema de transporte estressado atormentado por problemas operacionais, esperam que um acordo seja alcançado antes do Memorial Day.



Fonte: NBC 6.