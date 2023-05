Condado da FL quer usar tecnologia I.A. para detectar ameaças de tiroteio nas escolas

O Hernando County School District planeja se tornar o mais recente no país a usar tecnologia de inteligência artificial, ou IA, para detectar ameaças de tiroteio em suas escolas.



Na semana passada, os membros do conselho votaram para aprovar um contrato de um ano que não deve exceder US$ 200.000 com a empresa de software ZeroEyes, fundada por um ex-fuzileiro naval, cujo sistema pode alertar os socorristas antes que um atirador seja capaz de disparar sua arma.



O software funciona com as câmeras de segurança existentes em uma escola para identificar armas de fogo brandidas ou expostas. Embora não consiga detectar armas escondidas, o fundador do ZeroEyes, Rob Huberty, diz que se uma arma for localizada, o sistema pode alertar a aplicação da lei, a segurança da escola e os funcionários do campus em segundos.



"Se você andar na frente de uma câmera com uma arma exposta, nós a detectaremos e enviaremos alertas", explicou Huberty em uma demonstração de 2021 para o Seminole Country School District. "Usamos inteligência artificial e usamos basicamente computadores para processar placas gráficas, a fim de fornecer informações aos socorristas antes que os tiros sejam disparados."



ZeroEyes não está sozinho no mercado de detecção de ameaças de IA. Outros sistemas populares, como o Evolv, foram adotados em todo o país em centenas de escolas, empresas, locais de eventos e esportes, parques temáticos e pelos governos locais.



Até agora, a tecnologia apresentou sucesso misto.



O preço dos contratos costuma ser alto e os sistemas estão longe de serem perfeitos, mas, ao contrário do nome, ZeroEyes diz que tem humanos reais monitorando o tempo todo para confirmar as ameaças detectadas.



"O algoritmo faz a determinação. Se acredita que é uma arma, então temos um humano em nosso centro de operações dizendo que é de fato uma arma para verificá-la. Então eles apertam um botão que é despachado e você a recebe." disse Huberty. "Esse tempo todo é de cerca de três a cinco segundos."

ZeroEyes diz que sua equipe também pode transmitir informações cruciais sobre o que um atirador está vestindo, com o que está armado e sua localização em tempo real.



Fonte: Fox13News.



Leia também