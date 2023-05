Escolas públicas de Broward permitirão apenas mochilas transparentes

Os alunos das Escolas Públicas do Condado de Broward só poderão usar mochilas e mochilas transparentes a partir do próximo ano letivo. O Condado de Broward é o sexto maior sistema de escolas públicas do país, com mais de 250.000 alunos.

A política entrará em vigor em 21 de agosto, primeiro dia do ano letivo de 2023-2024, anunciaram as autoridades distritais na sexta-feira, 5.



Alunos de todas as séries, do pré-K ao 12º, só poderão carregar mochilas e bolsas transparentes em todos os campi escolares. A nova medida não se aplica a professores, funcionários, voluntários ou visitantes.



Funcionários distritais disseram que a medida extraordinária está sendo tomada para adicionar uma camada adicional de segurança.

"Fornecer ambientes de aprendizagem seguros que conduzam ao aprendizado do aluno é da maior importância, não apenas para as Escolas Públicas do Condado de Broward, mas para os distritos escolares em todo o país", disse o superintendente interino do BCPS, Earlean C. Smiley. "Essa camada adicional de segurança é uma virada de jogo. Ela permitirá que o pessoal de segurança da escola e todos no campus identifiquem e relatem rapidamente se alguém trouxe um item proibido para a escola, e também ajudará a servir como um impedimento."



A política inclui lancheiras, bolsas, mochilas, pochetes, etc. Mochilas de malha e coloridas, mesmo que transparentes, também são proibidas.



Exceções serão feitas para uma pequena bolsa não transparente para itens de higiene pessoal, recipientes térmicos para alimentos transportados dentro de lancheiras transparentes, estojos de transporte específicos para esportes aprovados pela escola para equipamentos esportivos e estojos de transporte específicos para instrumentos aprovados pela escola para equipamentos de banda.

Para mais informações sobre as regras e perguntas frequentes, clique aqui.



Fonte: NBC Miami.