DeSantis visita escola em Miami-Dade e anuncia US$ 1 bilhão para professores

O governador Ron DeSantis visitou o condado de Miami-Dade nesta terça-feira, 9, onde foi a uma escola charter ao norte de Kendall e anunciou $ 1 bilhão para professores.

DeSantis anunciou que aprovará mais de US$ 1 bilhão para pagamento de professores no orçamento deste ano – um aumento de US$ 252 milhões.



A tenente-governadora Jeanette Nuñez, o porta-voz Paul Renner e o comissário de educação Manny Diaz também visitaram a True North Classical Academy, na 9393 SW 72 St., no bairro Sunset de Miami-Dade.



DeSantis assinou cinco projetos de lei estaduais enquanto usava uma mesa que estava no palco do auditório da escola. DeSantis disse que o “pacote histórico de legislação” visa proteger a integridade das salas de aula dos alunos com medidas que incluem direcionar o uso do TikTok.



Uma das leis mais controversas é a SB 256, que DeSantis disse ser projetada para ajudar os professores porque põe fim às deduções automáticas da folha de pagamento para contribuições sindicais dos funcionários públicos e exige notificação de custos e uma opção de cancelamento.

“Este projeto de lei dá voz e escolha aos professores da Flórida”, disse Vincent Vernuccio, membro sênior do Mackinac Center for Public Policy, em um comunicado. “Professores e outros funcionários públicos conhecerão seus direitos.”



Em alinhamento com a lei estadual, Diaz divulgou a lista de adoção inicial da Flórida para materiais instrucionais de estudos sociais K-12, que inclui um currículo de estudos sociais alinhado aos padrões estaduais.



