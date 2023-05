Família é advertida por não remover detritos do furacão Ian no condado de Lee (FL)

O condado de Lee advertiu uma família em Morse Shores por não remover os destroços do furacão Ian. A tempestade atingiu a costa oeste da Flórida em setembro do ano passado.



O casal enfrentou a forte tempestade na casa, onde a água inundou o primeiro andar até que foram forçados a entrar no sótão. De acordo com Genest e Darren Nolff, a água subiu até a altura da pia da cozinha.



Com a inundação, eles perderam móveis e outros objetos, além de paredes e o gesso do teto da casa, que agora estão reformando aos poucos.



“Então, na verdade, temos uma parede quase concluída, o que é super emocionante”, disse o proprietário Shelby Genest.



Mas os entulhos colocados no quintal renderam uma citação do condado (uma ação administrativa, geralmente incluindo uma multa, por violações das leis e regulamentos) no início deste mês.



A citação pede que eliminem um “acúmulo incômodo” ou detritos em seu quintal, coisa que eles já estavam fazendo.



“É uma pontada no coração quando você está fazendo o possível para encontrar algum senso de normalidade e viver em uma casa que mal tem paredes”, disse Nolff.



Quando receberam, eles já haviam transportado todos os detritos do drywall para um trailer e levado para o depósito de lixo. Porém, há mais destroços ao lado deles, que pertencem a seus vizinhos, que estão fora da cidade desde a tempestade. Então, agora, eles estão assumindo a missão de ajudá-los.



Atualmente, o Condado de Lee não está mais coletando entulhos da tempestade.



Na Flórida, quando não há mais coleta de entulhos pela cidade ou condado após a tempestade, os moradores devem contratar um serviço de limpeza e recolhimento. Proprietários de propriedades privadas são responsáveis por remover os detritos, sejam terras altas ou áreas úmidas.



Os detritos que constituem uma ameaça imediata à saúde e segurança pública e removidos pela entidade local responsável podem ser elegíveis para financiamento pelo programa de Assistência Pública da FEMA.

A temporada de furacões no Atlântico de 2023 vai de 1º de junho a 30 de novembro. As previsões de furacões para a Flórida desse ano indicam 13 tempestades nomeadas, incluindo seis furacões, dois dos quais serão grandes furacões.