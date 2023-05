Motorista acusado de atropelar ciclista brasileiro é preso em Pompano Beach (FL)

Um jovem brasileiro de 25 anos de Pompano Beach foi preso na terça-feira, 9, acusado de atropelar e deixar o local do acidente que provocou a morte do ciclista brasileiro Longuinho Amaral Junior, em Palm Beach County, no dia 29 de abril.



Na terça-feira, Samuel Carvalho Vasconcellos foi autuado na Cadeia do Condado de Broward sob um mandado de prisão pelo atropelamento e fuga do local envolvendo a morte, sendo levado para a Cadeia do Condado de Palm Beach. Segundo o relatório da prisão acessado pelo GN nesta sexta-feira, 12, ele permanece detido sob fiança estipulada em $250.000,00. Ainda não há acusação formal pela morte do ciclista.







De acordo com o boletim da polícia, às 5h38 do dia 29 de abril, Longuinho Amaral Jr., 46, de Boca Raton, andava no sentido leste na Southwest 18th Street em uma pista externa, a leste da Turnpike da Flórida e ao norte da Hillsboro Boulevard.



Vasconcellos, dirigindo um Chevrolet Malibu 2022, estava logo atrás do ciclista quando colidiu com a traseira da bicicleta. Com o impacto, o ciclista foi ejetado da bicicleta e caiu em cima do carro. O motorista chegou a parar e a sair do carro, mas não prestou socorro e foi embora logo depois.

Amaral foi transportado para o Delray Medical Center, em estado grave, e faleceu no dia 1 de maio.

Os policiais observaram que as luzes dianteiras e traseiras da bicicleta estavam ligadas quando ele foi atropelado.

Amaral estava indo ao encontro do grupo Galera do Pedal, do qual fazia parte. Desde o acidente, grupos de ciclismo brasileiros e outros, e a comunidade de Boca Raton, se uniram em homenagem a Longuinho Amaral e exigindo infraestrutura mais segura para bicicletas.

Leia mais em