Polícia e Departamento de Família investigam negligência em lar adotivo de North Lauderdale (FL)

11 crianças de uma casa de adoção temporária em North Lauderdale, sul da Flórida, foram levadas ao hospital de uma só vez na manhã de quinta-feira, 11. Agora, uma investigação sobre o que aconteceu está em andamento.

O Gabinete do Xerife de Broward e o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida estão entre as agências que investigam o que foi descrito como um possível distúrbio doméstico na área da Southwest 66th Avenue e 15th Court, informou o canal Local 10.

Os socorristas transportaram 11 crianças que estavam dentro da residência para o Hospital Infantil Joe DiMaggio em Hollywood como precaução, disseram autoridades.

Segundo a BSO, uma ligação para o 911 veio de dentro de casa, por volta das 7h30. A pessoa que ligou, disse que a filha bateu nela e pediu resgate. Ela estava com sua boca sangrando, segundo a polícia.



Quando a polícia chegou, solicitou resgate das crianças por negligência médica. Elas foram levadas ao hospital por precaução. Todas foram declaradas como bem de saúde.



Eles então levaram uma mulher, que seria a mãe adotiva temporária, para interrogatório.

Uma vizinha disse que as pessoas da casa se mudaram recentemente para lá e ficou surpresa ao saber o número de crianças. Uma outra vizinha disse que quando vê as crianças, elas sempre estão do lado de fora sem vigilância.



Até a tarde desta sexta-feira, ninguém havia sido preso.







Jovens que completam 18 anos precisam deixar os lares adotivos temporários. Isso porque as casas não têm licença para mantê-los como adultos e o estado não paga mais por seus cuidados. Até 1.000 adolescentes envelhecem fora de um orfanato a cada ano na Flórida.



Mais de 23.000 crianças envelhecem fora do sistema de assistência social dos EUA todos os anos. Cerca de 20% ficarão instantaneamente sem-teto. Apenas metade terminará o ensino médio. Apenas um em cada 10 se matricula na faculdade.