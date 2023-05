Centro Nacional de Furacões inicia atualizações diárias da temporada 2023

O Centro Nacional de Furacões iniciou nesta segunda-feira, 15, suas atualizações diárias do Outlook do Clima Tropical para a próxima temporada de furacões de 2023, que começa oficialmente no dia 1º de junho.

Primeiro, a boa notícia: tudo está quieto 18 dias antes do início oficial da temporada. “Para o Atlântico Norte, Mar do Caribe e Golfo do México: a formação de ciclones tropicais não é esperada nos próximos 7 dias”, disse o NHC em sua primeira atualização sazonal.



Segundo, já houve uma tempestade subtropical este ano, mas não foi percebida pelo NHC na época.



Em uma “reavaliação dos sistemas climáticos”, disse o Centro Nacional de Furacões, “especialistas em furacões determinaram que uma área de baixa pressão que se formou na costa nordeste dos Estados Unidos em meados de janeiro deve ser designada como uma tempestade subtropical. ”



O centro de furacões disse que forneceria mais informações sobre sua justificativa para classificar o sistema de janeiro como uma tempestade subtropical em seu Relatório de ciclones tropicais, que será divulgado nos próximos meses.



Por causa da tempestade de janeiro, a próxima depressão tropical que se formar será conhecida como “Depressão Tropical Dois”, disse o NHC. Mas a próxima tempestade tropical ou furacão ainda receberá o nome “Arlene”, que é o primeiro nome programado para ser usado nesta temporada.



A temporada de furacões de 2022 teve 14 tempestades nomeadas, incluindo 10 furacões: Alex, Bonnie, Danielle, Earl, Fiona, Ian, Julia, Lisa, Martin e Nicole. Fiona e Ian foram classificados como grandes furacões.



Houve também quatro tempestades tropicais que não atingiram a força dos furacões: Alex, Colin, Gaston e Hermine.



Três furacões atingiram a costa continental dos Estados Unidos, incluindo dois na Flórida – Ian e Nicole.

Ian, que chegou à costa em Cayo Costa, no sudoeste da Flórida, como uma tempestade de categoria 4 com ventos máximos sustentados de 150 mph, empatou com o quinto furacão mais forte a atingir a costa nos Estados Unidos. inundações na Flórida Central devido às fortes chuvas.

A temporada de furacões começará em 1º de junho e vai até 30 de novembro. As previsões de furacões para a Flórida desse ano indicam 13 tempestades nomeadas, incluindo seis furacões, dois dos quais serão grandes furacões.



Fonte: Sun Sentinel.