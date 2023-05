DeSantis sanciona lei que proíbe diversidade, equidade e inclusão em faculdades públicas da Flórida

O governador Ron DeSantis sancionou na segunda-feira, 15, um projeto de lei altamente contestado que desmantela a diversidade, a equidade e a inclusão nas universidades e faculdades públicas da Flórida.

O governador chamou o DEI ( Diversity, Equity, and Inclusion) de “uma distração da missão principal” das faculdades durante a cerimônia no New College em Sarasota, uma escola que DeSantis quer liderar o caminho para um retorno ao que ele chama de educação “clássica”.



“DEI seria melhor chamado de discriminação, exclusão e doutrinação”, disse DeSantis. “O que esse projeto de lei diz é que todo esse experimento com o DEI está chegando ao fim na Flórida.”

As iniciativas do DEI, geralmente destinadas a aumentar a participação e promover oportunidades para grupos sub-representados, incluem cursos acadêmicos com foco em mulheres escritoras e história LGBTQ+ e ajuda para estudantes desfavorecidos.



A lei também proíbe cursos que “distorçam eventos históricos significativos”, ensinem “políticas de identidade” ou sejam “baseados em teorias de que o racismo sistêmico, o sexismo, a opressão ou o privilégio são inerentes às instituições dos Estados Unidos e foram criados para manter as relações sociais , desigualdades políticas ou econômicas”.



Andrew Gothard, presidente do United Faculty of Florida, que representa mais de 25.000 membros do corpo docente em todo o estado, disse que oferecer aos alunos a chance de aprender sobre uma variedade de assuntos e perspectivas é “um alicerce da democracia”.



“O governo não tem nenhum papel em proibir ou censurar matérias no ensino superior”, disse Gothard em entrevista ao Orlando Sentinel no mês passado.



“A doutrinação impulsiona a agenda de DeSantis não porque ele está preocupado que os educadores estejam doutrinando os alunos, mas porque eles não os estão doutrinando com a ideologia DELE”, disse o senador estadual Shevrin Jones, D-Miami Gardens, em um comunicado. “Infelizmente, este é o exemplo mais recente de invasão do governo nas salas de aula da Flórida, enquanto seu governo continua seu ataque autoritário a ideias e informações.”

No início deste ano, DeSantis refez o New College, uma pequena escola de artes liberais com cerca de 700 alunos, nomeando uma maioria de conservadores para seu conselho, incluindo Christopher Rufo, membro do Manhattan Institute que ajudou a elaborar o plano para desmantelar o DEI em todo o país.



Fonte: Sun Sentinel.