Ron DeSantis sanciona em Broward leis de combate ao tráfico humano na FL

O governador Ron DeSantis visitou uma igreja no nordeste do condado de Broward na manhã desta terça-feira, 16, onde assinou quatro projetos de lei que, segundo ele, ajudarão a deter o tráfico humano.



As leis aumentam as penalidades para traficantes considerados cúmplices no transporte ilegal de indivíduos e estabelece novas diretrizes para centros de atendimento.



Direto da Coastal Community Church em Lighthouse Point, um subúrbio a oeste de Hillsboro Beach, De Santis discursou sobre o aumento do tráfico humano na Flórida e no resto do país.



“O que temos visto em todo o país, inclusive aqui na Flórida, é o aumento das taxas de tráfico humano”, disse DeSantis. “No ano passado, houve um aumento de 50% nas prisões por tráfico em todo o país", acrescentando que a maioria das vítimas são mulheres e crianças, e que 72% das vítimas de tráfico registradas eram imigrantes ilegais.



A procuradora-geral Ashley Moody, a senadora da Flórida Kathleen Passidomo, o deputado da Flórida Paul Renner e Shevaun Harris, secretário do Departamento de Crianças e Famílias da Flórida, também estavam presentes para testemunhar a assinatura dos projetos de lei.







Dentre as leis sancionadas, estão os projetos SB 7064 e o SB 1690, que, segundo ele, permitirão que as vítimas de tráfico de pessoas busquem restituição contra seus traficantes e estabelecimentos de entretenimento adulto e estabeleçam um programa de educação antitráfico de pessoas em centros de tratamento e adoção.



O Projeto de Lei do Senado 1690 impede a prevalência do tráfico de pessoas em casas seguras – estabelecimentos residenciais que fornecem moradia e cuidados para adultos sobreviventes do tráfico – e estabelecimentos de hospedagem como hotéis ou pousadas. De acordo com a legislação, as casas seguras devem atender a requisitos específicos, incluindo abrigar vítimas, oferecer serviços e fornecer programas de treinamento, além de exigir que os hotéis sigam as leis atuais de conscientização sobre o tráfico humano.

O projeto de lei também permite que o estado imponha multas administrativas de $ 2.000 por dia contra um estabelecimento público de hospedagem que não esteja em conformidade com o estatuto.

DeSantis também assinou também a lei HB 1465 e SB 1210 para estabelecer sentenças mínimas para traficantes de pessoas armados condenados e para proteger a privacidade das vítimas do tráfico de pessoas.



A Flórida, um importante centro de transporte e um estado turístico popular, tornou-se um ponto focal para o tráfico humano na América. Entre 2014 e 2019, o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida registrou 1.771 denúncias de tráfico humano, enquanto a Linha Direta Nacional de Tráfico Humano recebeu 767 ligações e identificou 1.771 vítimas em potencial na Flórida somente em 2019. O estado serve como destino e fonte para o tráfico, sendo predominante o tráfico sexual e a exploração do trabalho

De acordo com dados fornecidos em uma análise da Câmara do SB 7064, a Florida Alliance to End Human Trafficking relata que a Flórida é o terceiro maior centro de casos de tráfico de pessoas nos Estados Unidos.

O menor médio tem apenas 12 a 14 anos quando é traficado pela primeira vez para fins sexuais comerciais, embora algumas vítimas de tráfico tenham apenas 9 anos de idade.