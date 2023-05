"Fizemos história": Jacksonville elege primeira mulher democrata como prefeita

A cidade de Jacksonville escolheu a democrata Donna Deegan para assumir o cargo de prefeita de Jacksonville na terça-feira, 16, tornando-a a primeira mulher a liderar River City, apelido da maior cidade da Flórida.

“Fizemos história esta noite, pessoal”, disse Donna Deegan, a recém-eleita prefeita de Jacksonville. “É um novo dia para Jacksonville, Flórida.”



A corrida foi acirrada entre Deegan e o republicano Daniel Davis, que ligou para a rival e ofereceu seu apoio após o anúncio dos resultados. Deegan conquistou a cadeira de prefeito de Jacksonville com 52% contra 48% de Davis, que tinha o apoio do Partido Republicano da Flórida e o endosso do governador Ron DeSantis.



Os dois candidatos chegaram ao segundo turno depois que nenhum recebeu 50% dos votos na primeira eleição de março . Na ocasião, Deegan liderou com 39% dos votos contra 25% de Davis em um campo de sete candidatos.



Lenny Curry, o atual republicano, estava no cargo desde 1º de julho de 2015 e não podia se recandidatar.

Donna Deegan é ex-âncora de televisão e fundadora de um grupo de caridade que trabalha com vítimas de câncer de mama.



A vitória em Jacksonville, que era a cidade mais populosa do país com um prefeito republicano, é um grande impulso moral para os democratas da Flórida, que enfrentaram uma série de derrotas dolorosas nos últimos anos. Mais recentemente, eles foram martelados nas urnas em um ciclo eleitoral de meio de mandato em 2022, quando DeSantis foi reeleito por quase 20 pontos percentuais. Ele também capturou o condado de Duval, que é composto principalmente pela cidade de Jacksonville, por 12 pontos percentuais.



Fonte: News4Jax.

Congratulations to Mayor-Elect Donna Deegan. We look forward to your leadership and vision as you help guide our City into the future. Thank you for your oath and commitment to all of our citizens. pic.twitter.com/3dj49pk4mG