Justiça descarta processo de organizações contra a lei "Cidades Santuário" da Flórida

Após uma decisão do tribunal de apelações no mês passado, uma juíza federal rejeitou uma contestação a uma lei estadual de imigração de 2019 que proibiu as chamadas cidades santuários na Flórida.



A juíza distrital dos EUA, Beth Bloom, emitiu uma ordem encerrando o caso, que foi aberto em 2019 por vários grupos, como a Florida Immigrant Coalition e a Farmworker Association of Florida.



Em setembro de 2021, a juíza determinou que duas partes principais da lei violavam os direitos constitucionais de proteção igualitária e emitiu uma liminar permanente contra elas.



Uma dessas partes proibiu as agências estaduais e locais de terem políticas de santuário que impediriam as autoridades policiais de cooperar com os esforços federais de imposição da imigração. A outra parte exigia que as agências de aplicação da lei fizessem "melhores esforços" para apoiar a aplicação das leis federais de imigração.



O estado então apelou para o 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, onde um painel de três juízes anulou a decisão de Bloom no mês passado. O tribunal de apelações também ordenou o arquivamento do processo porque disse que os autores não tinham legitimidade para contestar a lei.



Na decisão, o tribunal de apelações disse que as organizações que contestam a lei “não estabeleceram que seus membros enfrentam danos atuais ou uma ameaça ‘certamente iminente’ de discriminação racial como resultado do SB 168”.

“Em vez de processar imediatamente para impor a aplicação do SB 168, seria melhor para as organizações esperar por evidências concretas de que a aplicação do SB 168 levaria à criação de perfis”, disse a decisão.

“Nesse sentido, o desafio deles não está maduro para julgamento. Mesmo que as organizações pudessem provar que os oficiais locais traçaram o perfil de seus membros, elas não provaram que os oficiais agiram com base no SB 168.”

A decisão também disse que o governador Ron DeSantis e a procuradora-geral Ashley Moody não deveriam ser réus no caso.



Fonte: WRLN e CBS Miami.