Disney desiste de complexo de US$ 1 bilhão na Flórida e culpa Ron DeSantis

A Disney desistiu de construir um complexo de US$ 1 bilhão na Flórida e culpou indiretamente o entrave com o governador Ron DeSantis. O complexo realocaria mais de 2.000 funcionários da Califórnia para a região e ficaria perto do centro da cidade de Lake Nona.





Em março, a Disney chamou o governador Ron DeSantis, da Flórida, de "anti-negócios" por sua tentativa implacável de aumentar a supervisão do resort de parques temáticos da empresa perto de Orlando. No mês passado, quando a Disney processou o governador e seus aliados pelo que chamou de “uma campanha direcionada de retaliação do governo”, a empresa deixou claro que US$ 17 bilhões em investimentos planejados no Walt Disney World estavam em jogo.



“O estado quer que invistamos mais, empreguemos mais pessoas e paguemos mais impostos ou não?” Robert A. Iger, presidente-executivo da Disney, disse em uma teleconferência com analistas na semana passada, publicou o The New York Times.

Na quinta-feira, 18, Iger e Josh D'Amaro, presidente do parque temático e produtos de consumo da Disney, mostraram que não estavam blefando e anunciaram a desistência de um complexo de escritórios que estava programado para ser construído em Orlando, a cerca de 32 quilômetros da Disney World, perto do Aeroporto Internacional de Orlando, a um custo de cerca de US$ 1 bilhão.



O complexo traria mais de 2.000 empregos de US$ 120.000 como salário médio, de acordo com uma estimativa do Departamento de Oportunidades Econômicas da Flórida.



O projeto, perto do centro da cidade de Lake Nona, deveria custar US$ 864 milhões, mas as estimativas recentes de preço estão próximas de US$ 1,3 bilhão.

A Disney planejava realocar até 2.000 funcionários do sul da Califórnia, incluindo a maior parte de um departamento conhecido como Imagineering, que trabalha com os estúdios de cinema da Disney para desenvolver atrações de parques temáticos.

A maioria dos funcionários afetados reclamou amargamente de ter que se mudar - alguns pediram demissão - mas a Disney se manteve firme, em parte por causa de um crédito fiscal da Flórida que teria permitido à empresa recuperar até US$ 570 milhões em 20 anos para construir e ocupar o complexo.



Quando anunciou o projeto em 2021, D'Amaro citou o "clima favorável aos negócios da Flórida" como justificativa, mas citou “mudança nas condições de negócios” como motivo para cancelar o projeto Lake Nona.



"Continuo otimista sobre a direção de nossos negócios no Walt Disney World", disse D'Amaro no memorando aos funcionários. Ele observou que $ 17 bilhões ainda estavam destinados à construção na Disney World na próxima década - crescimento que criaria cerca de 13.000 empregos. “Espero que sejamos capazes”, disse ele.



O memorando, que foi visto pelo The New York Times, não menciona DeSantis. Mas a batalha da empresa com o governador e seus aliados no Legislativo da Flórida figurou com destaque na decisão da Disney de cancelar o projeto Lake Nona, de acordo com duas pessoas informadas sobre o assunto, que falaram sob condição de anonimato para discutir deliberações privadas.



Um porta-voz de DeSantis disse em um e-mail sobre a decisão que "a Disney anunciou a possibilidade de um campus em Lake Nona há quase dois anos. Nada resultou do projeto, e o estado não tinha certeza se ele daria frutos. Dadas as dificuldades financeiras da empresa, queda no valor de mercado e queda no preço das ações, não é surpreendente que eles reestruturassem suas operações comerciais e cancelassem empreendimentos malsucedidos”.

As autoridades da Flórida apontaram repetidamente para o desenvolvimento de Lake Nona como um exemplo de vitalidade econômica em Orlando, que sofreu muito durante a pandemia. Observando que redes de hotéis e varejistas estavam se mudando para a área de Lake Nona em antecipação à chegada da Disney, o The Orlando Business Journal em janeiro chamou o complexo de “um importante impulsionador econômico para a região”.



DeSantis e a Disney têm brigado por mais de um ano sobre um distrito fiscal especial que abrange a Disney World. A briga começou quando a empresa criticou uma lei educacional da Flórida que os oponentes rotularam de “Não diga gay” porque limita a instrução em sala de aula sobre identidade de gênero e orientação sexual – irritando DeSantis, que repetidamente jurou vingança.