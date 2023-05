Dois aeroportos da Flórida estão entre os 10 dos EUA com viajantes mais irritados

O Forbes Advisor compilou e analisou os tweets frustrados de passageiros irritados – cerca de 37.000 tweets em 60 aeroportos – para ver quais aeroportos têm os viajantes mais irritados e quais são os problemas mais comuns que os viajantes estão enfrentando.



Dois aeroportos do Sunshine State foram classificados entre os 10 mais de viajantes raivosos— Aeroporto Internacional de Jacksonville (nº 2) e Aeroporto Internacional de Tampa (nº 4).



Ao todo, seis aeroportos da Flórida aparecem no ranking.

Bem depois na lista está o Aeroporto Internacional de Miami (MIA), que ficou em 47º lugar, obtendo os tweets mais raivosos. 47% dos tuítes direcionados ao aeroporto eram de raiva e as palavras/reclamações mais comuns encontradas foram ‘Horas, Internacional, Linha, TSA, Espera’”, de acordo com a pesquisa.



O Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood foi classificado como o 26º aeroporto com viajantes mais raivosos, com 52% dos tweets raivosos direcionados ao aeroporto citando as palavras: “Atrasos, Tráfego, Linha, Horas, Atrasado."



O Aeroporto Internacional Southwest Florida na área de Fort Myers do Condado de Lee (nº 23) e o Aeroporto Internacional de Orlando (nº 31) também foram classificados na lista de raiva.



Em primeiro lugar geral, o Aeroporto John Wayne em Orange County, Califórnia, irrita seus viajantes mais do que qualquer outro no país, de acordo com analistas da Forbes.



Veja o ranking em ordem crescente:



1. Aeroporto John Wayne, Condado de Orange, Califórnia.

2. Aeroporto Internacional de Jacksonville, Flórida.

3. Eppley Airfield, Omaha.

4. Aeroporto Internacional de Tampa, Flórida. 5.

Aeroporto Internacional de San Antonio.

6. Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta.

7. Aeroporto Internacional de San Diego.

8. Aeroporto Internacional de Nashville.

9. Aeroporto Internacional Phoenix Sky Harbor, Phoenix, Arizona.

10. Aeroporto Internacional Norman Y. Mineta San José, San Jose.