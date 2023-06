Jacaré de 3 metros paralisa tráfego em rodovia de Key Largo (FL)

O tráfego ficou paralisado por mais de uma hora depois que um enorme jacaré de 3 metros abriu caminho para as pistas no sentido norte do trecho de 18 milhas perto do marcador de milha 126 em Key Largo na segunda-feira, 5.

Por volta das 18h40, o Pesky Critters Wildlife Control chegou ao local e, depois de lutar com o réptil por mais de uma hora, os caçadores conseguiram capturar e remover o jacaré para um local seguro.

Imagens de Bodycam, fornecidas por Pesky Critters, mostram o momento em que os dois caçadores se enfrentaram contra o enorme crocodilo enquanto ele rosnava e se lançava contra eles.



O incidente ocorre poucos dias depois que um homem perdeu o braço para um crocodilo de tamanho semelhante em Port Charlotte.



Pesky Critters adverte que os jacarés estão altamente ativos no momento e os residentes da Flórida precisam estar atentos e alertas em áreas gramadas e perto de corpos d'água.

“Os jacarés são nativos da Flórida, então em qualquer lugar que você tenha água doce, você tem uma grande probabilidade de encontrar um jacaré, seja um lago, um canal, uma lagoa, um rio”, diz George Reynaud, oficial do Florida Fish and Wildlife Comissão. “E o mais importante é aprender a conviver com um jacaré. Então, só porque vejo um jacaré não significa que ele represente uma ameaça ou que deva ser removido.”



Grande parte do trabalho da agência é divulgar essa mensagem, mas eles dizem que, às vezes, um jacaré pode representar um risco se perder seu medo natural dos humanos porque foi alimentado ilegalmente.

“Nesse caso, a melhor coisa a fazer é ligar para FWC, Florida Fish and Wildlife, ou temos um programa chamado SNAP, que significa Statewide Nuisance Alligator Program, e esse programa é projetado e dedicado a remover jacarés que se tornaram um incômodo ou perderam o medo de uma pessoa e foram removidos permanentemente dessa área”, disse Reynaud.

Nesses casos, você pode ligar para 866-392-4286 e eles enviarão uma equipe para remover o jacaré incômodo permanentemente.



O FWC diz que a maioria das mordidas pode ser evitada ficando longe de lugares onde os jacarés possam estar vivendo.