Trump é indiciado por posse ilegal de registros confidenciais e comparecerá em tribunal de Miami

O ex-presidente Donald Trump disse na noite de quinta-feira, 8, que foi indiciado sob a acusação de armazenar ilegalmente documentos confidenciais do governo em sua residência em Palm Beach depois de removê-los da Casa Branca e que deve fazer sua primeira aparição no tribunal federal de Miami na terça-feira, 13, às 3pm.



O ex-presidente foi indiciado por sete acusações criminais relacionadas ao suposto manuseio incorreto de mais de 100 documentos classificados que foram descobertos no ano passado em seu resort Mar-a-Lago.



Os detalhes das acusações relacionadas aos arquivos encontrados não foram divulgados. Mas o advogado de Trump, Jim Trusty, confirmou que são sete acusações, incluindo uma acusação de espionagem e várias de obstrução e declarações falsas. Ele as descreveu como "ridículas".

Trump, 76, que fez o anúncio em sua plataforma de mídia social, condenou o Departamento de Justiça e o governo Biden por apresentar as acusações contra ele. “A administração corrupta de Biden informou a meus advogados que fui indiciado, aparentemente pelo caso das caixas”, postou Trump no Truth Social.



A notícia do indiciamento de Trump encerrou dias de crescente especulação nas redes sociais sobre se o procurador especial Jack Smith se moveria para apresentar tais acusações sem precedentes contra um ex-presidente. De acordo com várias reportagens, a equipe de Smith estava entrevistando testemunhas e revisando as evidências por meio de dois grandes júris separados, um empossado por meses na capital do país e outro mais recentemente em Miami.



A acusação, que provavelmente acusa o ex-presidente de posse ilegal de registros confidenciais, violação da Lei de Espionagem e obstrução da justiça, foi devolvida por jurados em Miami.



Nos dias que antecederam o indiciamento, seus advogados se reuniram com promotores e Trump usou sua própria rede social para repetir as alegações de que foi tratado injustamente por investigadores federais. O caso, no entanto, decorre de uma longa disputa sobre acusações de que o ex-presidente havia manipulado incorretamente registros confidenciais.



Meses depois de sua partida, Trump se envolveu em um confronto com os Arquivos Nacionais e depois com o FBI sobre a divulgação de documentos confidenciais - incluindo material sobre as capacidades nucleares e defesas militares de um país estrangeiro - levando à sua prisão sob a acusação de possuir documentos ultrassecretos em seu escritório. clube privado e propriedade e retendo-os dos investigadores.



Espera-se que Trump se entregue às autoridades para sua primeira aparição no tribunal federal de Miami na terça-feira, 13, quando questões de sua representação legal, fiança e acusação serão abordadas perante o magistrado Bruce Reinhart. Ele é o mesmo juiz que encontrou a causa provável de um crime que autoriza o FBI a revistar a residência de Trump em Mar-a-Lago em 8 de agosto de 2022.



Na busca do último verão na casa de Trump, equipes de agentes apreenderam 33 caixas, contêineres ou outros itens de evidência contendo mais de 100 registros classificados, incluindo “informações classificadas nos níveis mais altos”.



Para Trump, que está concorrendo à eleição presidencial de 2024, a nova acusação marca a primeira vez que ele é acusado em um tribunal federal, mas a segunda vez que é acusado de um crime. Em abril, o Ministério Público de Manhattan acusou o ex-presidente de uma série de crimes relacionados a fraude decorrentes do pagamento de US$ 130.000 a uma atriz pornô no auge da eleição de 2016 para impedi-la de divulgar publicamente seu suposto encontro sexual.



Fonte: Miami Herald e BBC News.