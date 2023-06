Ron DeSantis assina projeto de lei para impulsionar a economia rural da FL

O governador Ron DeSantis anunciou a assinatura do Projeto de Lei 1209 da Câmara para ajudar comunidades com restrições fiscais por meio do Fundo de Infraestrutura Rural (RIF) - serão mais de US$ 15 milhões em prêmios a cinco comunidades rurais.



Os condados rurais do norte da Flórida estão recebendo o impulso mais do que necessário no financiamento neste verão. O dinheiro combina com uma nova lei assinada pelo governador Ron DeSantis na segunda-feira que expande o fundo de infraestrutura rural do estado para facilitar o financiamento de coisas como novas estradas ou sistemas de tratamento de água.



Na quarta-feira, 7, o governador Ron DeSantis anunciou mais de US$ 15 milhões em prêmios a cinco comunidades rurais por meio do programa para apoiar projetos de desenvolvimento econômico comunitário que fortalecerão a infraestrutura pública e expandirão as oportunidades de emprego para os residentes.

“Hoje, tenho o orgulho de anunciar que cinco comunidades rurais da Flórida receberão prêmios por promover a resiliência e o crescimento econômico”, disse DeSantis. “Esses investimentos em infraestrutura abrirão caminho para novas oportunidades de emprego e crescimento de negócios para os floridianos.”

Administrado pelo Departamento de Oportunidades Econômicas, o programa RIF facilita o planejamento, preparação e financiamento de projetos de infraestrutura em comunidades rurais. Os projetos financiados estimulam a geração de empregos, o investimento de capital e o fortalecimento e diversificação das economias rurais.

Os prêmios incluem mais de US$ 9,6 milhões para o Condado de Suwannee para apoiar um parque industrial.

Outros projetos premiados são:

Condado de Jackson (US$ 3.375.600) – para estender as linhas de água e esgoto até o local do projeto e construir duas lagoas de tratamento de águas pluviais para apoiar o desenvolvimento do local e criar até 150 empregos e US$ 27 milhões em investimento de capital.

Cidade de Macclenny (US$ 1.173.000) – para concluir melhorias e atualizações críticas na estação de tratamento de água deteriorada da cidade de Macclenny no Hospital Estadual do Nordeste da Flórida para criar 40 novos empregos e US$ 22 milhões em investimentos de capital.

Cidade de Fort Meade ($ 969.900) – para fazer melhorias nas águas pluviais no corredor comercial do centro histórico da cidade para reduzir as inundações e melhorar a gestão das águas pluviais para manter empregos e atrair novos negócios para a área.

Cidade de Umatilla (US$ 482.500) – para fornecer maior capacidade de serviço de água e esgoto ao Parque Industrial de Umatilla para criar 10 novos empregos e fornecer US$ 12 milhões em investimento de capital.

O HB 1209 entra em vigor em 1º de julho.