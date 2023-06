Sul da Flórida reforça segurança para aparição de Trump no tribunal

O ex-presidente Donald Trump deve comparecer a um tribunal federal em Miami na terça-feira, 13, dias depois de ser indiciado por 37 acusações relacionadas a supostamente manter e ocultar documentos confidenciais que ele pegou quando deixou a Casa Branca.



A CBS News informou que uma carreata de segurança irá escoltá-lo ao tribunal de Wilkie D. Fergusson Jr. no centro de Miami.



Farão a escolta agentes do US Marshals, responsáveis por proteger o tribunal e as dependências federais; o Serviço Secreto dos EUA, responsável por fornecer segurança para Trump como ex-presidente); a Polícia de Miami, responsável pela segurança das ruas ao redor do tribunal; e a Polícia de Miami-Dade, que fornecerá segurança adicional ao redor do tribunal, Trump National Doral e o movimento de Trump pelo condado. A Patrulha Rodoviária da Flórida ajudará no fechamento de estradas e o Departamento de Polícia da Flórida também oferecerá assistência.







Os promotores disseram que esses documentos continham informações confidenciais que poderiam colocar em risco a segurança nacional, minar as relações exteriores e colocar em risco bens humanos, detalha o indiciamento. Eles ainda disseram que Trump e sua equipe armazenaram os documentos descuidadamente em sua propriedade em Mar-a-Lago, em Palm Beach (FL) e, então, junto com seu assessor, Waltine “Walt” Nauta, tentaram escondê-los enquanto a investigação do FBI esquentava.



Ainda não está claro se Trump entrará com um apelo em resposta às 37 acusações durante o processo na terça-feira.



Embora se espere que muitos detalhes da primeira aparição de Trump no caso sejam semelhantes a sua aparição em um tribunal estadual de Nova York em abril em acusações criminais separadas relacionadas a pagamentos de suborno feitos a uma estrela pornô, espera-se que haja algumas diferenças importantes.

1. O local



O caso está sendo julgado no Tribunal Distrital dos EUA em Miami, sul da Flórida, embora um grande júri tenha sido inicialmente convocado em Washington, DC - um grande júri separado com sede na Flórida levou à acusação de quinta-feira.

Embora os promotores não tenham falado publicamente sobre o motivo de terem procurado o local, observadores do tribunal observaram que pode ter sido para impedir uma possível tentativa da equipe de Trump de mudar o local. A equipe jurídica de Trump em Nova York havia argumentado anteriormente que ele não poderia receber um julgamento justo na liberal Manhattan nesse caso.

Trump tem um apoio muito mais amplo na Flórida, onde fica Mar-a-Lago, vencendo o estado com mais de 51% dos votos nas eleições presidenciais de 2020.

O local também resultou na nomeação do próprio Trump para o caso. A juíza federal da Flórida, Aileen Cannon, já estava sob os holofotes no ano passado, quando emitiu uma decisão para nomear um “mestre especial” na investigação de documentos classificados.

Cannon também proibiu brevemente agentes federais e promotores de revisar um lote de documentos apreendidos de Mar-a-Lago, uma ordem que acabou sendo rejeitada por uma opinião contundente de um tribunal federal de apelações. Os apoiadores de Trump aplaudiram sua designação.



2. Como será a segurança?



Assim como em Nova York, as autoridades locais e federais estão se preparando para as consequências da aparição de Trump. O ex-presidente disse que foi intimado para comparecer ao tribunal às 15h (horário local leste) de terça-feira.

3. Haverá protestos?



Trump, em entrevista a Roger Stone, disse após a abertura da acusação: “Nosso país tem que protestar”. Trump deve voar para a Flórida de sua casa em Bedminster, Nova Jersey, nesta segunda-feira, para seu resort em Doral, Flórida, com as autoridades monitorando possíveis comícios no local. Ele deve retornar a Nova Jersey para fazer um discurso aos apoiadores após o processo.



Embora as preocupações com a violência tenham precedido o comparecimento de Trump ao tribunal de Nova York em abril, os protestos que o acompanharam foram em sua maioria pacíficos.



O que será marcadamente diferente é a visibilidade de Trump durante o processo. Ele deve entrar na quadra por um túnel subterrâneo, longe da vista do público. Com câmeras normalmente não permitidas em tribunais federais, é improvável que os espectadores vejam Trump no tribunal.



Fonte: The New York Times.