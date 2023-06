Flórida registra a menor colheita de laranja em 100 anos

A temporada de cultivo e colheita de laranja da Flórida está prestes a terminar com a menor produção em quase um século. Uma ajuda federal foi aprovada para amenizar o prejuízo dos produtores.



Em um estado assolado por grande tempestades - o furacão Ian e o furacão Nicole arrancaram árvores e inundaram os campos no outono passado - a colheita será muito menor nesta safra de 2022-2023.



O Departamento de Agricultura dos EUA divulgou na sexta-feira, 9, um relatório que estima que a Flórida produzirá 15,75 milhões de caixas de laranjas nesta temporada. Isso seria uma queda de 41,2 milhões de caixas durante a temporada 2021-2022 - um total que foi a menor produção em décadas.



O departamento divulgará um relatório final para a temporada 2022-2023 em julho. Os legisladores estaduais aprovaram no mês passado um orçamento para o ano fiscal de 2023-2024 que aumentaria o financiamento para vários aspectos da indústria cítrica dos atuais US$ 37 milhões para US$ 65 milhões. O governador Ron DeSantis não assinou o orçamento nem emitiu vetos. O ano fiscal começará em 1º de julho.



O furacão Ian causou grandes danos à indústria depois que atingiu a costa em setembro no sudoeste da Flórida e atravessou o estado, inclusive passando por grandes áreas de cultivo de frutas cítricas. Mas mesmo antes dos furacões, esperava-se que a colheita de 2022-2023 fosse menor do que nos anos anteriores, já que a contagem inicial de “frutos por árvore” havia diminuído.



O Congresso aprovou um projeto de lei de gastos coletivos de $ 1,7 trilhão em dezembro, que incluía $ 3,742 bilhões para perdas de colheitas e gado em todo o país em 2022. Vários legisladores da Flórida defenderam um processo de doação em bloco para ajudar a distribuir dinheiro, mas aguarda aprovação do Congresso. O Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida estimou que o furacão Ian infligiu até US$ 675 milhões em danos aos produtores de frutas cítricas do estado.