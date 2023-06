Miami deve receber mais de 50 mil manifestantes pela chegada de Trump

As principais autoridades de Miami disseram que a cidade está preparada para receber de 5.000 a mais de 50.000 manifestantes antes da acusação do ex-presidente Donald Trump na tarde desta terça-feira, 13.



Trump enfrenta 37 acusações sobre documentos confidenciais que ele supostamente armazenou em sua residência na Flórida, Mar-a- Lago, depois de deixar a Casa Branca.



Espera-se que Trump se apresente ao tribunal federal em Miami por volta das 15h em meio a protestos planejados por seus apoiadores e detratores.



O prefeito Francis Suarez e o chefe de polícia Manuel Morales abordaram questões de segurança, mas forneceram poucos detalhes, em uma coletiva de imprensa conjunta realizada na tarde de segunda-feira.



A segurança será um esforço coordenado pelas autoridades locais, estaduais e federais, de acordo com Morales. Ele não entrou em detalhes sobre quais medidas de segurança serão tomadas. Suarez apontou repetidamente para a forma como a cidade lidou com os protestos após o assassinato de George Floyd em 2020 como prova de sua preparação para lidar com multidões indisciplinadas e reuniões políticas carregadas.



“Não estou aqui para falar de política”, disse Suarez. “Estou aqui em meu papel como prefeito da cidade de Miami, transmitindo confiança aos nossos residentes e aos residentes do país de que estaremos prontos para amanhã.”



Comícios pró-Trump estão planejados para fora do tribunal na terça-feira, incluindo pelo menos um promovido no Twitter por membros do grupo extremista Proud Boys. Os líderes dos Proud Boys foram condenados por conspiração sediciosa por planejar invadir o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, incluindo o residente de Miami Enrique Tarrio, que atualmente cumpre pena em uma prisão federal.



Pelo menos um protesto anti-Trump também foi convocado por um grupo anarquista antifa local, levando a preocupações sobre a possibilidade de confrontos entre os manifestantes de esquerda e aqueles que se reuniram do lado de fora do tribunal para apoiar o ex-presidente.



Morales disse que não haverá um perímetro designado ao redor do tribunal e que os manifestantes poderão se mover livremente pelo prédio. Mas, disse ele, as autoridades estariam prontas para resolver a situação.



Fonte: Miami Herald.