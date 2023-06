Cidade do Condado de Broward (FL) adota semana de trabalho de 4 dias

Davie, cidade do Condado de Broward, no sul da Flórida, está transferindo seus funcionários – e grande parte de suas operações – para uma semana de trabalho de quatro dias.

De acordo com um comunicado à imprensa, a cidade de Davie, com uma população de mais de 105.000 habitantes, está se juntando a alguns empregadores do setor privado para cortar um dia da semana de trabalho para muitos de seus funcionários municipais.



Os funcionários da cidade cobertos pela mudança agora trabalharão 10 horas por dia, em vez de oito.“A transição oferecerá horários de serviço estendidos pela manhã e à noite aos membros da comunidade”, disse a cidade no comunicado.

As repartições municipais passam a funcionar de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h30, incluindo a Câmara Municipal, o serviço comunitário, o departamento de serviços públicos, os gabinetes administrativos e de atendimento ao público, bem como os átrios dos bombeiros e da polícia departamentos, disseram as autoridades.

Parques e instalações recreativas, programação e eventos especiais manterão as operações atuais e os trabalhadores das concessionárias continuarão trabalhando sete dias por semana.

A polícia de Davie e os bombeiros continuarão a responder às chamadas 24 horas por dia, 7 dias por semana.





Menos dias de trabalho na semana é um conceito que, nos últimos anos, começou a ganhar força mundialmente. E se em vez de trabalhar cinco, oito horas por dia, você trabalhasse quatro dias por semana? Mesmo três?



Os líderes do Congresso estão cogitando a ideia de tornar isso mais comum. Mas na Flórida, várias empresas já estão aplicando o novo conceito.



No coração do subúrbio de Miami há um Chick-Fil-A que se parece com qualquer outra da rede de lanchonete, mas a diferença está em algo que as outras lojas não têm: uma semana de trabalho de 3 dias.



O modelo está em vigor desde fevereiro do ano passado na loja específica e funciona com cerca de 170 funcionários separados em dois 'pods'. Um 'pod' funciona segunda, terça e quarta, enquanto o outro funciona quinta, sexta e sábado.



Os funcionários podem fazer quantas pausas forem necessárias. E segundo o proprietário e operador, Justin Lindsey, o foco dos funcionários mudou, para menos no registro de entrada e saída para mais valor na produção.



A semana de trabalho de três dias ajudou a loja a permanecer como número um da rede no estado da Flórida e o quarto local de maior lucro no país. Segundo o proprietário, a lucratividade aumentou 86% em relação ao ano anterior. Até agora neste ano, eles estão em 37% em lucratividade e 10% em vendas.



É a mesma mentalidade adotada pelo proprietário Jake Kurtz, da Brick Media, em Tampa.



No início deste ano, sua pequena agência de mídia social decidiu testar uma semana de trabalho de quatro dias. Após três meses, Kurtz decidiu tornar permanente a semana de trabalho de 4 dias, o que ajudou até a mecânica geral da empresa: “Talvez uma reunião de 30 minutos não precise realmente ser 30. Talvez possa ser 15. Talvez haja algo que você esteja fazendo todos os dias que seja uma perda de tempo. Na verdade, conquistamos muitos clientes”, disse Kurtz.



Como recomendação de quem já implementou a mudança, para aqueles que procuram implementar, "certifique-se de que seja algo que sua empresa facilite, converse com os funcionários e certifique-se de que todos estejam de acordo e atualizados", orienta Lindsey.



Fonte: Local 10 e ABC News.