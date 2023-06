Redução da conta de luz na Flórida é aprovada a partir de julho

Os reguladores estaduais aprovaram hoje por unanimidade outro pedido da Florida Power & Light Company para reduzir as tarifas a partir de julho, refletindo uma tendência contínua de queda nos preços dos combustíveis.



"Estamos empenhados em manter as contas o mais baixas possível para nossos clientes", disse Armando Pimentel, presidente e CEO da FPL. "Com a moderação dos preços dos combustíveis, temos o prazer de repassar economias adicionais aos nossos clientes. Também incentivamos nossos clientes a usar as ferramentas gratuitas da FPL para economizar energia e tornar suas contas ainda mais baixas."



A redução de US$ 256 milhões nas tarifas de combustível aprovada pela Florida Public Service Commission segue uma redução de US$ 379 milhões que entrou em vigor em maio.

Com a aprovação de hoje, uma conta típica de cliente residencial de 1.000 kWh será mais de US$ 8 mais baixa em julho do que em abril. No noroeste da Flórida, uma conta residencial de 1.000 kWh será menor em julho do que no ano passado. As faturas dos clientes empresariais em julho diminuirão entre 2% e 5%, dependendo da classe de tarifa, em comparação com as tarifas atuais.



O PSC aprova a cobrança de combustível nas contas dos clientes com base na projeção da FPL de quanto gastará com combustível para suas usinas geradoras. A FPL não obtém lucro com combustível e trabalha duro para operar suas usinas de energia da forma mais eficiente possível.



Desde que a FPL projetou seus gastos com combustível em 2023 no ano passado, os preços do gás natural caíram. A FPL já fez ajustes para baixo, que entraram em vigor em abril e maio, totalizando quase US$ 1,4 bilhão em suas cobranças de combustível para 2023. A redução de julho aprovada hoje é a terceira redução na parcela de combustível das contas da FPL em 2023.

FPL oferece dicas de economia de energia aos clientes



Mesmo com a última redução de tarifa aprovada, as contas individuais podem aumentar à medida que os clientes usam mais ar-condicionado durante os meses de verão. A FPL está incentivando os clientes a tomar medidas agora para reduzir suas contas, monitorando o uso de energia e tornando suas casas mais eficientes em termos energéticos.



Visite FPL.com para mais informações.

Fonte: PRNewswire.