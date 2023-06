Conselho escolar de Broward e pais divergem sobre exigência de mochilas transparentes

Após uma acalorada reunião das Escolas Públicas do Condado de Broward na segunda-feira, 13, onde a maioria dos presentes foi contra mochilas transparentes para o próximo ano letivo, os membros do conselho escolar votaram pela não exigência do material.



A reunião excepcional ocorreu no auditório da Plantation High School na noite de segunda-feira. Mais de 150 pessoas expressaram suas opiniões sobre as mochilas transparentes na frente dos membros do conselho escolar do Condado de Broward e do superintendente interino. A grande maioria foi contra a iniciativa.



Os membros da comunidade citaram vários motivos pelos quais não concordavam com a política. A falta de privacidade para os alunos, uma chance maior de serem assaltados devido a produtos visíveis e a ineficácia foram mencionados por muitos.



“Mochilas transparentes não são a resposta – coloque detectores de metal!” uma mulher disse ao conselho escolar.



“No último dia de aula, meu amigo Alfonso trouxe um Nintendo Switch em uma jaqueta e o segurança verificou? Não, não o fizeram! um aluno disse aos membros do conselho.

Alguns foram a favor da medida, como uma segurança adicional. “Tenho certeza de que mochilas transparentes podem fornecer uma camada extra de proteção”, disse um participante, que foi recebido com um coro de vaias.



Ao final da reunião, alguns membros do conselho escolar também se manifestaram contra as mochilas transparentes. A presidente do conselho escolar, Lori Alhadeff: “Sou contra ter mochilas transparentes para nossos alunos. É uma falsa sensação de segurança.”



O distrito anunciou em 5 de maio que apenas mochilas transparentes seriam permitidas nas escolas públicas de Broward, incluindo lancheiras, bolsas e muito mais.



As exceções incluíam um estojo de instrumentos ou mochila esportiva aprovado pela escola, uma pequena bolsa para itens de higiene pessoal e quaisquer recipientes térmicos para alimentos, que devem ser colocados em uma lancheira transparente.



A lei do estado da Flórida exige que agências estaduais e locais, como o BCPS, tornem todas as atividades acessíveis ao público, o que incluiria uma reunião como aquela em que surgiu a política de mochila transparente.



O conselho escolar deve voltar a discutir a política em um workshop na próxima semana e, eventualmente, votar o item em julho. Muitos pais também sentiram que a data marcada para a votação, 25 de julho, era tarde demais, pois as aulas começam em 21 de agosto.



Fonte: Local10.