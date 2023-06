Flórida vai executar condenado por assassinatos e estupros no sul da FL em 1984

Um dos presos mais antigos no corredor da morte da Flórida está programado para ser executado nesta quinta-feira, 15, por dois assassinatos separados em 1984 no sul da Flórida - o de uma babá de 14 anos com faca e a outra um ataque de martelo contra uma mãe de outras duas crianças. Os ataques aconteceram em Delray Beach e em Boca Raton.

Duane Owen está programado para receber uma injeção letal às 6pm na Florida State Prison em Starke. Ele recebeu sentenças de morte pelo estupro e ataque a facadas de 24 de março de 1984 em Karen Slattery, 14, e pelo estupro e assassinato de Georgianna Worden, 38, em maio de 1984, ambos no condado de Palm Beach.



Owen também atacou duas outras mulheres no condado de Palm Beach que sobreviveram. Todos os quatro ataques ocorreram pouco antes e depois do seu aniversário de 23 anos.



Agora com 62 anos, Owen é uma das 293 pessoas no corredor da morte da Flórida e uma das que residem há mais tempo nele. Além de suas sentenças de morte, ele também recebeu seis sentenças de prisão perpétua.

Se a injeção letal for realizada, será a quarta execução na Flórida este ano, após nenhuma desde 2019. O governador republicano Ron DeSantis assinou cada uma das sentenças de morte meses antes de anunciar que está concorrendo à presidência.

Slattery foi repetidamente esfaqueada e estuprada em uma casa em Delray Beach enquanto duas crianças sob seus cuidados dormiam.



Dois meses depois, Worden estava dormindo em sua casa em Boca Raton quando Owen a golpeou várias vezes com um martelo e a estuprou. Um dos filhos de Worden encontrou seu corpo na manhã seguinte enquanto se preparava para a escola, de acordo com os registros do tribunal.



Os advogados de Owen argumentaram que ele não deveria ser executado por motivos de insanidade. A Suprema Corte estadual rejeitou seu último recurso na semana passada e a Suprema Corte dos EUA rejeitou na quarta-feira.



Fonte: Associated Press.