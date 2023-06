Brasileiro que cuidava de crianças na região de Kissimmee (FL) é preso por abuso sexual

O brasileiro Vitor Camilo Coelho Pinto, de 21 anos, foi preso no dia 6 de junho na Flórida. Pesam contra ele dez acusações de agressão sexual de crianças e dez acusações de "abuso obsceno e lascivo".

Segundo informações divulgadas pela polícia do condado de Osceola, Vitor morava na cidade de Kissimmee desde 2020 e se oferecia para ser babá de filho de outros brasileiros. Ele aproveitava a ausência dos pais para cometer os crimes.



As investigações começaram quando um menino de 11 anos denunciou ter sido abusado por Vitor diversas vezes. Em seguida, a polícia identificou um menino de 8 anos que também revelou que foi vítima do brasileiro.



Em 6 de junho de 2023, a Unidade de Vítimas Especiais do Gabinete do Xerife do Condado de Osceola obteve um mandado de prisão contra Vitor e o prendeu, diz o comunicado.



A data do julgamento ainda não foi marcada.



Devido às circunstâncias do caso, os detetives acreditam que pode haver outras vítimas. Para denunciar um crime, entre em contato com o Gabinete do Xerife do Condado de Osceola em (407) 348-2222.



De acordo com o Estatuto da Flórida, o crime de abuso lascivo ou obsceno por uma pessoa de 18 anos ou mais em uma criança menor de 12 anos é um crime punível com uma sentença mínima de 25 anos de prisão, seguida de liberdade condicional para criminosos sexuais e multa de $ 10.000.