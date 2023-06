Prefeito de Miami, Francis Suarez, vai disputar candidatura do Partido Republicano para a presidência

O prefeito de Miami, Francis Suarez, lançou oficialmente sua campanha para as primárias do Partido Republicano para a presidência de 2024 com um vídeo divulgado na manhã desta quinta-feira, 15, marcando a entrada formal do candidato à disputa pela vaga pelo Partido Republicano.



“Meu pai me ensinou que você pode escolher suas batalhas, e eu estou escolhendo a maior da minha vida. Vou concorrer a presidente, vou concorrer pelos seus filhos e pelos meus. Vamos dar a eles o futuro que eles merecem. É hora de tomar as coisas em nossas próprias mãos. É hora de começar as coisas ”, diz o prefeito no vídeo de lançamento da candidatura.



Suarez, um cubano-americano, está atualmente em seu segundo mandato como prefeito de Miami, a segunda cidade mais populosa da Flórida. Até recentemente, ele também atuou como presidente da bipartidária Conferência de Prefeitos dos Estados Unidos.



O prefeito de Miami ficou nacionalmente conhecido nos últimos anos por suas conexões com magnatas da tecnologia ao apresentar Miami como uma alternativa mais atraente ao Vale do Silício, na Califórnia. Ele defendeu fazer de Miami o novo Vale do Silício e até convidou Elon Musk para mudar a sede do Twitter para a cidade.



Nas últimas semanas, ele foi acusado de participar de um esquema de corrupção sua empresa de consultoria e o desenvolvedor Rishi Kapoor. Segundo investigação do Miami Herald, o escritório de Suarez recebia $ 10 mil por mês para ajudar Kapoor a resolver problemas de licenciamento. O prefeito negou qualquer irregularidade, dizendo que seu trabalho com Kapoor estava relacionado a questões de desenvolvimento fora de Miami. O FBI abriu recentemente uma investigação sobre as alegações, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.



O primeiro grande candidato hispânico a entrar na corrida republicana pelas primárias, Suarez tem como adversários o ex-presidente Donald Trump, morador da vizinha Palm Beach, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, dominando o campo nas pesquisas.



A primária também inclui o ex-vice-presidente Mike Pence, o ex-embaixador das Nações Unidas Nikki Haley, o senador da Carolina do Sul Tim Scott, o governador da Dakota do Norte Doug Burgum, o ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson e o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie.



Em entrevista à CBS News no mês passado, Suarez disse que decidir sobre uma candidatura presidencial foi um "processo de exame de consciência". Ele também acenou com a cabeça para a falta de reconhecimento de seu nome nacional, dizendo: “Sou alguém que precisa ser mais conhecido por este país”.



O primeiro debate das primárias republicanas está programado para acontecer em Milwaukee, Wisconsin, em 23 de agosto.