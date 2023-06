Proibição de nadar é emitida para algumas praias do Condado de Palm Beach (FL)

Os avisos de não nadar estão em vigor em algumas praias do condado de Palm Beach, devido a preocupações com níveis mais altos de bactérias durante a estação chuvosa.

Esses avisos entram em vigor principalmente depois que fortes chuvas inundam os esgotos e as águas residuais não tratadas, que então transbordam para os cursos d'água e chegam ao oceano. Esta semana, quatro das praias do condado de Palm Beach receberam avisos - Dubois Park, Lake Worth Beach, South Inlet Park e Sandoway Park.



Na tarde de quinta-feira, 15, os alertas para os parques South Inlet e DuBois foram suspensos, enquanto os outros permaneceram.



O Departamento de Saúde da Flórida normalmente realiza testes de qualidade da água às segundas-feiras e, se os níveis de bactérias excederem um determinado limite, um aviso é emitido.

O departamento de saúde testa a bactéria enterococos, que é encontrada no intestino e nos intestinos de humanos e animais. O departamento segue as diretrizes da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos para os níveis de enterococos na água do mar, que são medidos por 100 mililitros de água marinha.



Um bom nível de enterococos é de 0 a 35; um nível moderado é de 36 a 70 e um nível ruim é de 71 ou mais.

Embora os níveis de bactérias sejam moderados semanalmente, os níveis de bactérias podem flutuar ao longo do dia conforme a maré muda ou se uma tempestade passar, disse Jimmy Davis, diretor de parques e recreação aquática do condado.

“O que eu gosto de dizer ao público é que sempre é possível que as bactérias estejam lá”, disse ele.



As pessoas ainda podem nadar, disse ele, mas são aconselhadas a não fazê-lo porque a exposição à bactéria pode levar a doenças gastrointestinais, erupções cutâneas ou infecções.



“Pessoas com sistema imunológico enfraquecido, crianças pequenas que estão bebendo água, essas seriam as principais áreas de preocupação”, disse ele.



Amostras adicionais serão coletadas para monitorar mais de perto o estado da água. A esperança é que o uso total da praia seja retomado dentro de 24 a 48 horas após a emissão do aviso inicial.

Aqueles que desejam ir à praia neste fim de semana e querem garantir que é seguro fazê-lo podem consultar o banco de dados do Programa de Praias Saudáveis do Departamento de Saúde da Flórida.

Fonte: Sun Sentinel.