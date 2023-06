Caracol gigante transmissor de meningite coloca partes de Broward e Miami-Dade em alerta

Uma zona de quarentena foi estabelecida em uma seção do sul de Broward e do norte de Miami-Dade para conter a propagação de caracóis terrestres gigantes africanos, anunciou o Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor do estado na terça-feira.



Um caracol gigante africano foi confirmado em Miramar em 2 de junho. Os caracóis, que crescem até 20 centímetros, têm uma concha distintiva, girada e manchada de marrom. Eles podem produzir até 2.500 ovos por ano.



De acordo com as autoridades, o caracol gigante africano representa um sério risco à saúde dos seres humanos, pois carregam o parasita pulmonar do rato, conhecido por causar meningite em humanos.



A área de quarentena é delimitada pela Pembroke Road ao norte, SW 62nd Avenue a leste, NW 215th Street em Miami-Dade ao sul e South University Drive a oeste.



"Durante a quarentena, é ilegal transportar plantas, incluindo composto e resíduos de quintal, para dentro ou para fora da área determinada, sem um acordo de conformidade do Departamento de Agricultura. As autoridades estaduais estabeleceram duas áreas de tratamento dentro da zona de quarentena em Broward", diz o departamento.



Originalmente da África Oriental, os caracóis representam ameaças para partes da indústria agrícola e para a saúde humana.“Eles carregam um parasita chamado Rat Lung Worm, que pode causar meningite em humanos e outros mamíferos”, alertou Dr. Trevor Smith, que trabalha no Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida.



Caracóis terrestres africanos comem pelo menos 500 tipos diferentes de plantas e também podem mastigar estuque, lixeiras de reciclagem de plástico e até placas. Suas conchas de cálcio têm bordas pontiagudas e afiadas o suficiente para estourar pneus de veículos que passam por cima delas. “Esses caracóis podem ser devastadores para a agricultura e áreas naturais da Flórida, pois causam grandes danos aos ambientes tropicais e subtropicais”, disse o Departamento de Agricultura.



Eles foram erradicados duas vezes na Flórida. A primeira detecção foi em 1969 e foi erradicada em 1975. Mais recentemente, um esforço de 10 anos no condado de Miami-Dade, que custou US$ 23 milhões, terminou em 2021 após a coleta de cerca de 170.000 caramujos.



A secretaria de agricultura do estado planeja usar a mesma metodologia de tratamento, que é o moluscicida à base de metaldeído, um tipo de isca de caracol aprovada para uso residencial, segundo o comunicado à imprensa.

No ano passado, a área de New Port Richey, no condado de Pasco, foi colocada em quarentena depois que os caracóis foram detectados.



Se você encontrar algum em seu quintal ou não tiver certeza, entre em contato com o Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida em 1-888-397-1517.

Para mais informações, acesse o site www.fdacs.gov