Brasileiro é preso em Pompano Beach (FL) acusado de tocar meninas em piscina comunitária

Um brasileiro de 61 anos foi preso na terça-feira, 20, acusado tocar de forma inadequada duas meninas em uma piscina comunitária em Pompano Beach. O suposto incidente ocorreu em julho passado na piscina do Blue Lake Condominiums, levando a uma investigação do Broward Sheriff's Office (BSO).



Segundo as meninas, que estavam em uma grande boia na piscina no momento, o suspeito, André Pereira, de Pompano Beach, que nadava, tocou repetidamente suas nádegas debaixo d'água. Após confrontá-lo, Pereira se desculpou e saiu da área da piscina. As meninas relataram o incidente a um adulto de confiança, que notificou o gerente da associação. Para sua surpresa, souberam que já havia uma denúncia anterior envolvendo Pereira. As informações são do canal WSVN e do boletim da prisão.

Outras investigações da BSO revelaram que um incidente semelhante envolvendo Pereira ocorreu em 2015 em uma praia em Deerfield Beach. No entanto, como os pais das vítimas estavam de férias e optaram por não apresentar queixa, não houve processo.



Meses depois, os detetives entrevistaram Pereira, que negou as acusações, chamando-as de “ultrajantes”.

Ele alegou ter esbarrado acidentalmente em pessoas enquanto nadava na piscina, lembrando o incidente em julho em que colidiu com duas meninas que estavam pulando nela. Pereira insistiu em sua inocência e consentiu em uma busca em seu telefone celular, que não resultou em conteúdo ilegal. Ele também negou ter sido acusado de um incidente semelhante ou ter qualquer atração por crianças.

Apesar de suas negações, Pereira foi acusado no mês passado de abuso sexual obsceno ou lascivo e uma acusação de agressão. Ele foi levado sob custódia esta semana e compareceu ao tribunal na manhã de quarta-feira, 21. O juiz presidente ordenou que ele fosse mantido sob fiança de $ 76.000.



A investigação da BSO sobre as acusações contra Pereira está em andamento.



O brasileiro teve o passaporte retido e está sob aviso para a imigração, conforme lei da Flórida que permite a cooperação entre a polícia e o U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE).



A lei estadual prevê que as autoridades locais apoiem a aplicação da lei federal de imigração e cooperem com as iniciativas e autoridades federais de imigração e que as autoridades locais possam transportar estrangeiros sujeitos a um detento de imigração para custódia federal.