Juiz anula proibição do Medicaid para tratamentos de transgêneros na FL

Um juiz federal derrubou as regras da Flórida defendidas pelo governador Ron DeSantis, que restringem a cobertura do Medicaid para tratamentos de disforia de gênero para potencialmente milhares de pessoas transgênero.

“A identidade de gênero é real” e o estado admitiu isso, escreveu o juiz distrital dos EUA, Robert Hinkle, em uma decisão de 54 páginas na quarta-feira, 21.

Ele disse que uma regra do código de saúde da Flórida e uma nova lei estadual violavam as leis federais sobre Medicaid, proteção igualitária e a proibição da discriminação sexual do Affordable Care Act.



Eles são “inválidos na medida em que proíbem categoricamente o pagamento do Medicaid para bloqueadores da puberdade e hormônios do sexo oposto para o tratamento da disforia de gênero”, escreveu Hinkle.

O juiz disse que a Flórida optou por bloquear o pagamento de alguns tratamentos “por razões políticas” usando um processo tendencioso e não científico e que “afastar os indivíduos de sua identidade transgênero não é um interesse legítimo do estado”.



A administração DeSantis e o Legislativo controlado pelos republicanos proibiram tratamentos de afirmação de gênero para crianças e uma lei que DeSantis assinou em maio tornou difícil - até impossível - para muitos adultos transexuais obterem tratamento.

A decisão mais recente envolveu uma ação movida no ano passado em nome de dois adultos e dois menores, mas grupos de defesa estimam que cerca de 9.000 pessoas trans na Flórida usam o Medicaid para financiar seus tratamentos.



Fonte: Associate Press.

