DeSantis assina execução de condenado por estuprar, assassinar e incendiar mulher em 1988

O governador Ron DeSantis assinou na quinta-feira, 22, uma sentença de morte para um preso que em 1988 estuprou, assassinou e incendiou uma mulher em seu condomínio no Condado de Brevard - um crime que um juiz do circuito disse ter sido "cometido de maneira fria, calculada e premeditada sem qualquer pretensão de justificação moral ou legal".



James Phillip Barnes, agora com 61 anos, está programado para ser executado em 3 de agosto pelo assassinato de Patricia "Patsy" Miller, de acordo com documentos publicados na quinta-feira no site da Suprema Corte da Flórida.

Se a execução for realizada, Barnes seria o quinto preso a morrer por injeção letal este ano na Flórida. DeSantis não emitiu uma declaração sobre a decisão de assinar a sentença de morte.

Barnes em 2005 admitiu ter cometido o assassinato depois que o teste de DNA o ligou ao crime e como ele estava na prisão pelo assassinato de sua esposa em 1997, de acordo com uma decisão de 2007 da então juíza do condado de Brevard, Lisa Davidson, que condenou Barnes à morte.



"O réu manteve o controle e trabalhou com calma e frieza em direção ao seu objetivo durante todo o tempo em que esteve na casa da vítima, que foi de aproximadamente 45 a 60 minutos. O assassinato foi cometido de forma brutal e implacável" disse a juíza.



Execuções 2023



- No dia 15 de junho, Duane Owen foi executado na Prisão Estadual da Flórida pelo assassinato em 1984 de uma mulher do condado de Palm Beach e uma babá adolescente.



- Em 3 de maio, o estado executou Darryl Barwick pelo assassinato de uma mulher em seu apartamento na Cidade do Panamá em 1986.



- Em 12 de abril, Louis Gaskin foi executado pelos assassinatos de um casal em Flagler County em 1989.



- Em 23 de fevereiro, o estado executou Donald David Dillbeck, que assassinou uma mulher em 1990 durante um roubo de carro no estacionamento de um shopping Tallahassee.

Fonte: Fox 13News.