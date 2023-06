Acidente com três veículos resulta na morte de brasileiro em Deerfield Beach (FL)

Detetives da Unidade de Homicídios de Trânsito do Gabinete do Xerife de Broward estão investigando um acidente de três veículos que resultou na morte de um brasileiro de 53 anos de Deerfield Beach.



Claudio Cunha estava pilotando uma moto quando o acidente envolvendo dois veículos aconteceu primeiro, mas provocou sua morte.



De acordo com o BSO, aproximadamente às 11h20 do sábado, 17 de junho, o motorista 1 (Son Bui) estava seguindo no sentido oeste em um sedã Toyota Corolla 2016 na Southwest 10th Street, aproximando-se do cruzamento da Waterways Boulevard na faixa de conversão à esquerda designada. Ao mesmo tempo, o motorista 2 (Brittani Wright) estava em um sedã Acura TL 2007 no sentido leste na Southwest 10th Street no centro da pista se aproximando do cruzamento no Waterways Boulevard.



A motocicleta pilotada pelo brasileiro, uma Honda CBR 1000 RR 2021, também estava viajando no sentido leste na Southwest 10th Street no centro da pista atrás do Acura.



Ao chegar ao cruzamento, o motorista 1 virou para o sul nas pistas no sentido leste. O lado do passageiro dianteiro de seu Toyota atingiu o lado do motorista do Acura em uma colisão frontal. Após o impacto inicial, o Acura foi redirecionado para sudeste da estrada, enquanto o Toyota girou no sentido anti-horário e deslizou para o leste diretamente no caminho da motocicleta que se aproximava. Claudio Cunha, o motociclista, não conseguiu desviar do Toyota e bateu na frente do mesmo. Cunha foi ejetado e atingiu o para-brisa do Toyota antes de cair no asfalto.



O Broward Sheriff Fire Rescue transportou Cunha para o Broward Health North, onde mais tarde ele foi declarado morto. Os motoristas do Toyota e do Acura permaneceram no local e cooperaram com os investigadores.