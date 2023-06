Flórida e Texas registram primeiro surto de malária nos EUA em 20 anos, diz CDC

Os Estados Unidos registraram cinco casos de malária espalhados por mosquitos nos últimos dois meses – a primeira vez que houve disseminação local em 20 anos.



Foram quatro casos detectados na Flórida, no condado de Sarasota, e um no Texas, de acordo com um alerta de saúde divulgado na segunda-feira, 26, pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.



Cerca de 2.000 casos de malária nos EUA são diagnosticados a cada ano – a grande maioria em viajantes vindos de países onde a malária geralmente se espalha.

Desde 1992, houve 11 surtos envolvendo malária por mosquitos nos EUA. O último ocorreu em 2003 no Condado de Palm Beach (FL), onde foram registrados oito casos.

A malária é causada por um parasita que se espalha através de picadas de mosquito. As pessoas infectadas podem sofrer febre, calafrios e sintomas gripais. Se não for tratada, as pessoas infectadas podem desenvolver complicações graves e morrer. O maior número de mortes nos últimos anos foi observado em crianças na África subsaariana.



As autoridades de saúde estão alertando os médicos, especialmente aqueles nos estados do sul, onde o clima é mais favorável ao mosquito tropical que espalha a malária, para estarem cientes da possibilidade de infecção. Eles também devem pensar em como acessar o medicamento intravenoso que é o tratamento de primeira linha para a malária grave nos Estados Unidos, disse o CDC.

A agência disse que as pessoas que foram diagnosticadas receberam tratamento e “estão melhorando”.

Fonte: Associated Press.