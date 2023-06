Cinco jovens morrem após carro cair em lago de Fort Myers (FL)

Cinco jovens morreram quando o carro em que estavam saiu de uma curva e caiu em um lago de retenção de Fort Myers, no sudoeste da Flórida. O acidente aconteceu na noite de domingo, 25, após quatro deles largarem o trabalho em um restaurante, informou o News-Press em Fort Myers.



O veículo, um Kia sedã, ficou submerso, de acordo com o Departamento de Polícia de Fort Myers, matando todos os cinco ocupantes. O lago de retenção fica próximo ao Topgolf, a oeste da Interestadual 75 e ao sul de Colonial. Os jovens foram localizados na manhã de segunda-feira.



Na manhã desta terça-feira, a polícia de Fort Myers confirmou as identidades dos jovens como: Eric Paul, 19; Jackson Eyre, 18; Amanda Ferguson, 18; Breanna Coleman, 18; e Jesus Salinas, 18.

Paul, Eyre, Ferguson e Coleman trabalhavam juntos no restaurante Texas Roadhouse e saíram juntos para comprar fast food depois de terminar o turno da noite de domingo.



A policial Kristen Capuzzi, porta-voz do Departamento de Polícia de Fort Myers, confirmou que acidente aconteceu entre 22h30 de domingo e o início de segunda-feira. Ela disse que o motorista aparentemente perdeu o controle. A polícia não disse qual das vítimas estava dirigindo.



De acordo com funcionários do Departamento de Transportes da Flórida, este incidente tem o maior número de fatalidades para um único acidente de trânsito do sudoeste da Flórida registrado nos dados do FDOT desde março de 2011.



De acordo com a AAA, o Memorial Day marcou o início não oficial do verão e uma época perigosa do ano para jovens motoristas. Em todo o país, mais de 30% das mortes envolvendo motoristas jovens ocorrem durante os chamados “100 dias mais mortais”.