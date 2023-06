Flórida emite alerta de saúde após 4 casos locais de malária

O Departamento de Saúde da Flórida emitiu um alerta de doenças transmitidas por mosquitos em todo o estado depois que quatro casos de malária contraídos localmente foram relatados ao longo da costa do Golfo ao sul de Tampa.



Na segunda-feira, 26, um alerta de saúde emitido pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças também observou que outro caso foi detectado no Texas, marcando a primeira vez que houve uma disseminação local de malária nos Estados Unidos em 20 anos.



Os quatro moradores do condado de Sarasota receberam tratamento e se recuperaram, de acordo com a assessoria do Departamento de Saúde do estado. A malária, causada por um parasita que se espalha através da picada de mosquitos Anopheles, causa febre, calafrios, suores, náuseas e vômitos e dores de cabeça. A doença não é transmitida de pessoa para pessoa.



As autoridades do Condado de Manatee intensificaram os esforços para controlar a população de mosquitos.



Chris Lesser, diretor do distrito de controle de mosquitos do Condado de Manatee, disse à Associated Press que eles estão usando principalmente helicópteros para combater a população de mosquitos porque cobrem entre 15.000 e 20.000 acres (6.070 a 8.082 hectares) em uma noite. Um caminhão só pode cobrir cerca de 1.000 acres (404 hectares) por noite, disse ele.



O intervalo de tempo entre quando um mosquito pode se infectar e quando pode transmitir a doença a uma pessoa é de cerca de 14 dias.



As autoridades da área do condado de Sarasota também estão usando táticas semelhantes para controlar os mosquitos, disse o departamento de saúde do condado em um comunicado.

O alerta inicial de malária foi emitido no condado de Sarasota depois que o primeiro caso foi relatado no final de maio. Isso foi seguido por um segundo caso e depois mais dois, disse Jae Williams, secretário de imprensa do Departamento de Saúde da Flórida.



Cerca de 2.000 casos de malária nos EUA são diagnosticados a cada ano – a grande maioria em viajantes vindos de países onde a malária geralmente se espalha, segundo o CDC.

Desde 1992, houve 11 surtos envolvendo malária por mosquitos nos Estados Unidos. O último ocorreu em 2003 no condado de Palm Beach, na Flórida, onde foram registrados oito casos.